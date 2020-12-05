Салат Швейцарский. Отлично подойдет на новогоднее застолье

Сочетание куриного мяса и грибов в салатах, считается одним из самых удачных. И вот такой простой, но оригинальный салат, отлично подчеркнет вкусы всех остальных праздничных блюда на вашем новогоднем столе. Особо отмечу, что сыр берите качественный, от него во многом зависят сочетания вкусов продуктов в салате.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

шампиньоны, 400 г;

сыр швейцарский, 200 г;

филе куриное, 250 г;

огурцы свежие, 100 г;

лук, 120 г;

укроп, майонез.

Процесс приготовления

Мясо отвариваем в воде с солью и специями, остужаем и режем мелкими кусочками.

Грибы очищаем и режем кусочками. Обжариваем их на сухой сковороде до испарения жидкости.

Теперь вливаем в грибы растительное масло, солим и перчим и добавляем лук, порезанный мелкими кубиками. Обжариваем все до румяности и остужаем.

Огурцы режем соломкой.

Сыр трем на крупной терке.

Укроп мелко режем.

Салат можно формировать в салатнике или сделать порционно. Каждый слой покрываем сеточкой из майонеза.

Первый слой – мясо.

Второй слой – огурец.

Третий слой – грибы с луком.

Четвертый слой – тертый сыр.

Сверху делаем небольшую сеточку майонеза и насыпаем укроп.

Подаем салат сразу, он не требует настаивания.