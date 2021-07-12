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Кабачковая икра Нежная. Получается лучше, чем магазинная

Кабачковая икра Нежная  — самая вкусная и ароматная.

Кабачковая икра Нежная: ингредиенты

Кабачковая икра Нежная

  1. Морковь — 1,5 кг. (полтора килограмма)
  2. Кабачки — 4 кг. (четыре килограмма)
  3. Подсолнечное масло — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
  4. Лук — 1 кг. (один килограмм)
  5. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  6. Уксус — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  7. Майонез — 400 гр. (четыреста грамм)
  8. Томатная паста — 0,5 л. (пол литра) — после варки
  9. Чёрный молотый перец — 10 гр. (десять грамм)
  10. Паприка — 10 гр. (десять  грамм)
  11. Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)

Пошаговое приготовление:

  • Перекрутите все ингредиенты в мясорубке. Можно без мясорубки, нарежьте маленькими кубиками, а потом измельчите в блендере.
  • Сразу добавьте подсолнечное масло, сахар и уксус.
  • Варите 1-1,5 часа, после чего перебейте в блендере.
  • Снова поставьте икру на огонь, добавьте 0,5 литра томатной пасты и 400 гр. майонеза. Варите ещё 40-60 минут.
  • Горячую икру разложите в горячие банки, укутайте и оставьте до остывания.

Кабачковая икра Нежная — прямо как в магазине.

Кабачковая икра Нежная. Получается лучше, чем магазинная 2

Приятного аппетита!

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