Кабачковая икра Нежная. Получается лучше, чем магазинная

Кабачковая икра Нежная — самая вкусная и ароматная.
Кабачковая икра Нежная: ингредиенты
- Морковь — 1,5 кг. (полтора килограмма)
- Кабачки — 4 кг. (четыре килограмма)
- Подсолнечное масло — 350 гр. (триста пятьдесят грамм)
- Лук — 1 кг. (один килограмм)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Уксус — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Майонез — 400 гр. (четыреста грамм)
- Томатная паста — 0,5 л. (пол литра) — после варки
- Чёрный молотый перец — 10 гр. (десять грамм)
- Паприка — 10 гр. (десять грамм)
- Соль — 2 ст. л (две столовые ложки)
Пошаговое приготовление:
- Перекрутите все ингредиенты в мясорубке. Можно без мясорубки, нарежьте маленькими кубиками, а потом измельчите в блендере.
- Сразу добавьте подсолнечное масло, сахар и уксус.
- Варите 1-1,5 часа, после чего перебейте в блендере.
- Снова поставьте икру на огонь, добавьте 0,5 литра томатной пасты и 400 гр. майонеза. Варите ещё 40-60 минут.
- Горячую икру разложите в горячие банки, укутайте и оставьте до остывания.
Кабачковая икра Нежная — прямо как в магазине.
Приятного аппетита!
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