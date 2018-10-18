 Самый необычный торт, который мне приходилось готовить: Торт «Норка слепого крота»

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Такой тортик готовится быстро, очень вкусный, особенно для тех, кто любит бананы. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты:

тесто:

-0,5 банки сгущенки

-1 стакан сахара

-пакетик разрыхлителя (либо 1 ложечка соды)

-2 яйца

-4-5 столовых ложек какао

-1 стакан сметаны

-1,5 стакана муки

крем:

-0,5 л.сливок 33-35% жирности,

-сахарная пудра по вкусу

-пакетик закрепителя для сливок (если вы уверены в сливках, что они хорошие и не опадут — то не надо его добавлять)

-бананы 3-5 штук

Приготовление:

Смешать муку с разрыхлителем, сахаром,какао. Потом к муке добавить сгущенку, яйца, сметану. Все тщательно перемешать. Выпекать в смазанной форме, в духовке при температуре 180 градусов

Корж должен остыть. Потом надо выбрать середину.

Бананы разрезать пополам вдоль и уложить плотно на корж. Взбить сливки с сахарной пудрой.

Сливки выкладываем на бананы — так, чтобы получилась большая шапка из сливок.

Сверху посыпать крошкой из той части коржа, которую вырезали.

В принципе торт готов, НО лучше дать ему постоять пару часов.