«Бархатный» суп из тыквы! Готовится легко, улетает на ура

Очень простой и быстрый рецепт овощного супа, который готовится легко. Вы можете сделать его и на мясном бульоне, но и просто овощное блюдо, тоже получается очень и очень вкусно, а главное – полезно.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- тыква;
- картофель;
- лук;
- морковь;
- сливки;
- куриная грудка копченая.
Процесс приготовления
Продукты берем в произвольном количестве.
Тыкву и картофель режем кубиком. Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.
Копченую грудку также режем кубиком.
Картофель и тыкву кладем в кастрюлю и наливаем ровно столько воды, сколько покроет овощи.
Совет: мы варим суп-пюре и поэтому много воды не нужно, чтобы потом он не получился слишком жидким.
После закипания уменьшаем огонь и варим 5 минут.
Разогреваем растительное масло и тушим лук с морковью.
Тушеные овощи добавляем в суп, вливаем сливки.
Перебиваем всю массу погружным блендером и добавляем куриную грудку.
Солим и перчим, томим суп еще 10 минут, добавляем рубленую зелень и варим еще пару минут.
Супы пюре очень полезные для желудка, их консистенция и состав, прекрасно очищают организм от разных токсинов.
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