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«Бархатный» суп из тыквы! Готовится легко, улетает на ура

Очень простой и быстрый рецепт овощного супа, который готовится легко. Вы можете сделать его и на мясном бульоне, но и просто овощное блюдо, тоже получается очень и очень вкусно, а главное – полезно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • тыква;
  • картофель;
  • лук;
  • морковь;
  • сливки;
  • куриная грудка копченая.

Процесс приготовления

Продукты берем в произвольном количестве.

Тыкву и картофель режем кубиком. Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.

Копченую грудку также режем кубиком.

Картофель и тыкву кладем в кастрюлю и наливаем ровно столько воды, сколько покроет овощи.

Совет:  мы варим суп-пюре и поэтому много воды не нужно, чтобы потом он не получился слишком жидким.

После закипания уменьшаем огонь и варим 5 минут.

Разогреваем растительное масло и тушим лук с морковью.

«Бархатный» суп из тыквы! Готовится легко, улетает на ура

 

Тушеные овощи добавляем в суп, вливаем сливки.

Перебиваем всю массу погружным блендером и добавляем куриную грудку.

«Бархатный» суп из тыквы! Готовится легко, улетает на ура

Солим и перчим, томим суп еще 10 минут, добавляем   рубленую зелень  и варим еще пару минут.

«Бархатный» суп из тыквы! Готовится легко, улетает на ура

Супы пюре очень полезные для желудка, их консистенция и состав, прекрасно очищают организм от разных токсинов.

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