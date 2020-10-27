«Бархатный» суп из тыквы! Готовится легко, улетает на ура

Очень простой и быстрый рецепт овощного супа, который готовится легко. Вы можете сделать его и на мясном бульоне, но и просто овощное блюдо, тоже получается очень и очень вкусно, а главное – полезно.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква;

картофель;

лук;

морковь;

сливки;

куриная грудка копченая.

Процесс приготовления

Продукты берем в произвольном количестве.

Тыкву и картофель режем кубиком. Лук режем мелким кубиком, морковь трем на крупной терке.

Копченую грудку также режем кубиком.

Картофель и тыкву кладем в кастрюлю и наливаем ровно столько воды, сколько покроет овощи.

Совет: мы варим суп-пюре и поэтому много воды не нужно, чтобы потом он не получился слишком жидким.

После закипания уменьшаем огонь и варим 5 минут.

Разогреваем растительное масло и тушим лук с морковью.

Тушеные овощи добавляем в суп, вливаем сливки.

Перебиваем всю массу погружным блендером и добавляем куриную грудку.

Солим и перчим, томим суп еще 10 минут, добавляем рубленую зелень и варим еще пару минут.