Пирог с вишней: творогом кокосовой стружкой. получите истинное удовольствие!

Пирог с вишней! Хотите порадовать ваших домочадцев чем-нибудь вкусненьким? Приготовьте пирог с начинкой из вишни и творога, а также посыпьте его кокосовой стружкой, и вы получите ну очень вкусный, мягкий и нежный десерт, который можно подать как к чаю, так и к кофе.
Пирог с вишней: ингредиенты
Для теста:
- двести грамм муки
- сто грамм масла
- чайная ложка разрыхлителя
- один желток
Для начинки:
- четыреста грамм творога
- сто грамм масла
- половина чайной ложки ванилина
- три яйца
- две с половиной столовой ложки крахмала
- четыреста грамм вишни
Для крошки:
- восемьдесят грамм кокосовой стружки
- семьдесят грамм сахара
- сто грамм сливочного масла
- сто пятьдесят грамм муки
Пирог с вишней: приготовление
- Достать сливочное масло, оставить его на некоторое время при комнатной температуре, чтобы оно размякло.
- Половину размякшего масла положить масло в глубокую пиалу, добавить сахар и растереть вилкой.
- Одно яйцо разбить, отделить желток от белка и добавить к маслу. Все перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем и просеять через сито маленькими порциями в пиалу к маслу. При этом нужно все время перемешивать, чтобы не образовалось комочков. Перемешивать надо сначала деревянной или силиконовой ложечкой, а потом – руками. Месить тесто не нужно, просто собираем в шар.
- Взять форму для выпечки диаметром приблизительно в 24 см, выложить туда тесто и спокойно распределить по дну формы. Сделать бортики в 5 см высотой. Положить форму с тестом в холодильник.
- Творог выложить в глубокую пиалу, поверх разбить яйца, добавить сахар, ванилин и крахмал. Все перемешать блендером до получения однородной массы.
- В отдельную миску всыпать кокосовую стружку, сахар, добавляем оставшееся мягкое масло и все перемешиваем деревянной ложечкой. Всыпать муку и перетереть. Должна получиться мягкая крошка.
- Вишню помыть, обсушить, отделить от черенков, удалить косточки, всю лишнюю жидкость слить, положить в отдельную пиалу.
- Достать форму с тестом. Выложить поверх теста вишню, затем слоем уложить творог, выровнять, а поверх посыпать кокосовой крошкой.
- Разогреть духовку до 180° и заложить туда пирог. Держать в духовке около пятидесяти минут.
- По истечении положенного срока, достать пирог, остудить, отделить ножом края пирога от бортиков, и извлечь его из формы.
Пирог с вишней: готов
Пирог положить на большую плоскую тарелку и подать к чаю.
Получается о-о-очень вкусный пирог. Угощайтесь! Вы получите истинное удовольствие!
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