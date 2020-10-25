Пирог с вишней: творогом кокосовой стружкой. получите истинное удовольствие!

Пирог с вишней! Хотите порадовать ваших домочадцев чем-нибудь вкусненьким? Приготовьте пирог с начинкой из вишни и творога, а также посыпьте его кокосовой стружкой, и вы получите ну очень вкусный, мягкий и нежный десерт, который можно подать как к чаю, так и к кофе.

Пирог с вишней: ингредиенты

Для теста:

двести грамм муки

сто грамм масла

чайная ложка разрыхлителя

один желток

Для начинки:

четыреста грамм творога

сто грамм масла

половина чайной ложки ванилина

три яйца

две с половиной столовой ложки крахмала

четыреста грамм вишни

Для крошки:

восемьдесят грамм кокосовой стружки

семьдесят грамм сахара

сто грамм сливочного масла

сто пятьдесят грамм муки

Пирог с вишней: приготовление

Достать сливочное масло, оставить его на некоторое время при комнатной температуре, чтобы оно размякло.

Половину размякшего масла положить масло в глубокую пиалу, добавить сахар и растереть вилкой.

Одно яйцо разбить, отделить желток от белка и добавить к маслу. Все перемешать.

Муку смешать с разрыхлителем и просеять через сито маленькими порциями в пиалу к маслу. При этом нужно все время перемешивать, чтобы не образовалось комочков. Перемешивать надо сначала деревянной или силиконовой ложечкой, а потом – руками. Месить тесто не нужно, просто собираем в шар.

Месить тесто не нужно, просто собираем в шар. Взять форму для выпечки диаметром приблизительно в 24 см, выложить туда тесто и спокойно распределить по дну формы. Сделать бортики в 5 см высотой. Положить форму с тестом в холодильник.

Творог выложить в глубокую пиалу, поверх разбить яйца, добавить сахар, ванилин и крахмал. Все перемешать блендером до получения однородной массы.

В отдельную миску всыпать кокосовую стружку, сахар, добавляем оставшееся мягкое масло и все перемешиваем деревянной ложечкой. Всыпать муку и перетереть. Должна получиться мягкая крошка.

Вишню помыть, обсушить, отделить от черенков, удалить косточки, всю лишнюю жидкость слить, положить в отдельную пиалу.

Достать форму с тестом. Выложить поверх теста вишню, затем слоем уложить творог, выровнять, а поверх посыпать кокосовой крошкой.

Разогреть духовку до 180° и заложить туда пирог. Держать в духовке около пятидесяти минут.

По истечении положенного срока, достать пирог, остудить, отделить ножом края пирога от бортиков, и извлечь его из формы.

Пирог с вишней: готов

Пирог положить на большую плоскую тарелку и подать к чаю.

Получается о-о-очень вкусный пирог. Угощайтесь! Вы получите истинное удовольствие!