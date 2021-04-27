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Еврейская намазка номер 2. Выручает всегда, в любой ситуации

Еврейская намазка номер 2 станет одной из Ваших любимых закусок и понравится всем без исключения.

Еврейская намазка номер 2: ингредиенты

Еврейская намазка номер 2

  1. Сыр копчёный — 200 гр. (двести грамм)
  2. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  3. Консервы рыбные в масле — 1 шт. (одна штука)
  4. Майонез — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
  5. Батон либо багет
  6. Чеснок — 3 зубчика
  7. Перец, соль — по вкусу

Способ приготовления:

  • Сначала необходимо нарезать батон либо багет на тонкие куски.
  • Затем нарезанные багеты отправить на разогретую сковороду без какого-либо масла и поджарить с одной стороны до золотистого цвета.
  • После того, как багет прожарился, взять чеснок, обмакните его в соль и тщательно натрите горячий багет с обжаренной стороны солёным чесноком.
  • Чесночный багет отложить в сторону, чтобы он немного обмяк.
  • Теперь приступить к изготовлению самой намазки: сначала натереть на самой мелкой тёрке сваренные вкрутую яйца.
  • Затем на той же тёрке натереть копчёный сыр (чтобы сыр не прилипал к тёрке, заранее с обеих сторон тёрку необходимо смазать растительным маслом).
  • Соединить ингредиенты в глубокой миске.
  • Туда же отправить мелко нарубленную зелень.
  • Затем добавить пропущенный через пресс чеснок.
  • Теперь очередь рыбной консервы, с которой заранее нужно сцедить всё масло.
  • В конце все немного перемешать и приправить майонезом, и перемешать ещё раз.
  • Поперчить и посолить по своему вкусу.
  • При помощи вилки либо ловки готовую смесь аккуратно нанести на каждый кусочек багета.
  • Сверху можете украсить на своё усмотрение, добавив свежий огурец, зелень или что-нибудь ещё.

Еврейская намазка номер 2 разлетится за несколько минут!

Еврейская намазка номер 2. Выручает всегда, в любой ситуации 2

Надеемся вам понравится!

 

 

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