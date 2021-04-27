Еврейская намазка номер 2. Выручает всегда, в любой ситуации

Еврейская намазка номер 2 станет одной из Ваших любимых закусок и понравится всем без исключения.
Еврейская намазка номер 2: ингредиенты
- Сыр копчёный — 200 гр. (двести грамм)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Консервы рыбные в масле — 1 шт. (одна штука)
- Майонез — 2-3 ст. л (две-три столовые ложки)
- Батон либо багет
- Чеснок — 3 зубчика
- Перец, соль — по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала необходимо нарезать батон либо багет на тонкие куски.
- Затем нарезанные багеты отправить на разогретую сковороду без какого-либо масла и поджарить с одной стороны до золотистого цвета.
- После того, как багет прожарился, взять чеснок, обмакните его в соль и тщательно натрите горячий багет с обжаренной стороны солёным чесноком.
- Чесночный багет отложить в сторону, чтобы он немного обмяк.
- Теперь приступить к изготовлению самой намазки: сначала натереть на самой мелкой тёрке сваренные вкрутую яйца.
- Затем на той же тёрке натереть копчёный сыр (чтобы сыр не прилипал к тёрке, заранее с обеих сторон тёрку необходимо смазать растительным маслом).
- Соединить ингредиенты в глубокой миске.
- Туда же отправить мелко нарубленную зелень.
- Затем добавить пропущенный через пресс чеснок.
- Теперь очередь рыбной консервы, с которой заранее нужно сцедить всё масло.
- В конце все немного перемешать и приправить майонезом, и перемешать ещё раз.
- Поперчить и посолить по своему вкусу.
- При помощи вилки либо ловки готовую смесь аккуратно нанести на каждый кусочек багета.
- Сверху можете украсить на своё усмотрение, добавив свежий огурец, зелень или что-нибудь ещё.
Еврейская намазка номер 2 разлетится за несколько минут!
Надеемся вам понравится!
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