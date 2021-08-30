Скатерть-Самобранка

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Свекровь научила как сделать сочные беляши: рецепт простой, а тесто — сказка

Беляши будут просто чудесными, мягкими и сочными, ароматными. Тесто получается воздушным, тонким, не рвется при формировании, не впитывает в себя растительное масло. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • вода, 1 стакан; 
  • дрожжи, 25 г; 
  • сахар и соль по 0.5 ч.л; 
  • масло растительное, 3 ст.л; 
  • мука, 3.5 стакана. 

Для приготовления начинки необходимо: 

  • фарш, 400 г; 
  • лук, 2 шт; 
  • вода, 100 мл; 
  • соль, кориандр и специи. 

Процесс приготовления 

В теплой воде растворяем соль и сахар, дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут. 

Добавляем масло растительное, всыпаем частями просеянную муку и начинаем вымешивать тесто. 

Тесто месим до поры, пока оно не станет мягким и эластичным, не перестанет липнуть к рукам. 

Накрываем тесто и ставим его на 1.5 часа в теплом месте. 

Лук мелко режем и смешиваем с фаршем. 

Добавляем соль, перец, кориандр и другие специи по вкусу, измельченную зелень, вливаем холодную воду. 

Совет: отбейте фарш в течение пары минут, чтобы он стал более равномерным и воздушным. 

Формируем беляши и обжариваем их в разогретом растительном масле до румяности с двух сторон. 

Свекровь научила как сделать сочные беляши: рецепт простой, а тесто — сказка

Свекровь научила как сделать сочные беляши: рецепт простой, а тесто — сказка

Свекровь научила как сделать сочные беляши: рецепт простой, а тесто — сказка

Нежные и мягкие беляши будут свежими пару дней, их достаточно разогреть на сливочном масле, и они вновь становятся пышными и очень вкусными.

 

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