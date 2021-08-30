Свекровь научила как сделать сочные беляши: рецепт простой, а тесто — сказка

Беляши будут просто чудесными, мягкими и сочными, ароматными. Тесто получается воздушным, тонким, не рвется при формировании, не впитывает в себя растительное масло.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 1 стакан;
- дрожжи, 25 г;
- сахар и соль по 0.5 ч.л;
- масло растительное, 3 ст.л;
- мука, 3.5 стакана.
Для приготовления начинки необходимо:
- фарш, 400 г;
- лук, 2 шт;
- вода, 100 мл;
- соль, кориандр и специи.
Процесс приготовления
В теплой воде растворяем соль и сахар, дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.
Добавляем масло растительное, всыпаем частями просеянную муку и начинаем вымешивать тесто.
Тесто месим до поры, пока оно не станет мягким и эластичным, не перестанет липнуть к рукам.
Накрываем тесто и ставим его на 1.5 часа в теплом месте.
Лук мелко режем и смешиваем с фаршем.
Добавляем соль, перец, кориандр и другие специи по вкусу, измельченную зелень, вливаем холодную воду.
Совет: отбейте фарш в течение пары минут, чтобы он стал более равномерным и воздушным.
Формируем беляши и обжариваем их в разогретом растительном масле до румяности с двух сторон.
Нежные и мягкие беляши будут свежими пару дней, их достаточно разогреть на сливочном масле, и они вновь становятся пышными и очень вкусными.