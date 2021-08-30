Свекровь научила как сделать сочные беляши: рецепт простой, а тесто — сказка

Беляши будут просто чудесными, мягкими и сочными, ароматными. Тесто получается воздушным, тонким, не рвется при формировании, не впитывает в себя растительное масло.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 1 стакан;

дрожжи, 25 г;

сахар и соль по 0.5 ч.л;

масло растительное, 3 ст.л;

мука, 3.5 стакана.

Для приготовления начинки необходимо:

фарш, 400 г;

лук, 2 шт;

вода, 100 мл;

соль, кориандр и специи.

Процесс приготовления

В теплой воде растворяем соль и сахар, дрожжи, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Добавляем масло растительное, всыпаем частями просеянную муку и начинаем вымешивать тесто.

Тесто месим до поры, пока оно не станет мягким и эластичным, не перестанет липнуть к рукам.

Накрываем тесто и ставим его на 1.5 часа в теплом месте.

Лук мелко режем и смешиваем с фаршем.

Добавляем соль, перец, кориандр и другие специи по вкусу, измельченную зелень, вливаем холодную воду.

Совет: отбейте фарш в течение пары минут, чтобы он стал более равномерным и воздушным.

Формируем беляши и обжариваем их в разогретом растительном масле до румяности с двух сторон.