Инструкция по приготовлению запечённой утки в маринаде

Запеченная утка – это одно из самых вкусных блюд. Но очень многие не любят ее делать из-за того, что птица часто получается жесткой. Делюсь таким рецептом, благодаря которому, утка у вас всегда будет идеально получаться и станет одним из праздничных блюд.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

утка, 1 шт;

яблоки кислые, 4 – 5 шт;

сок апельсиновый, 115 г;

соевый соус, 100 г;

имбирь тертый, 30 г;

мед, 2 ст.л + 1 ст.л;

цедра апельсина, 1 ст.л;

чеснок сухой, 2 ч.л4

перец, 1\2 ч.л;

корица, четверть ч.л.

Для приготовления соуса необходимо:

сок утки, 10 ст.л;

апельсиновый сок, 170 г;

мякоть апельсина 1 шт;

крахмал, 1 – 2 ч.л;

мед, 2 ст.л;

сок лимонный, 1 ст.л;

вода, 50 мл;

корица.

Процесс приготовления

Птицу очищаем от всего лишнего, обязательно убираем сальные железы, промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Железы убираем, чтобы удалить неприятный запах.

Для маринада соединяем апельсиновый сок с соевым соусом, имбирем, медом, цедрой апельсина. Заливаем птицу.

Емкость накрываем и ставим утку в холодильник на сутки. Периодически переворачиваем тушку, чтобы она равномерно мариновалась.

Противень застилаем фольгой и слоем выкладываем яблочные кружочки – нарезаем 2 яблока.

Чеснок трем на мелкой терке или пропускаем через пресс, соединяем с перцем и натираем утку.

Еще 2 яблока режем дольками, смешиваем с корицей и укладываем внутрь тушки. Фиксируем кожуру птицы на животе зубочистками, накрываем фольгой.

Запекаем около 1.5 часа при 180 градусах.

Вынимаем утку, берем сок с формы – 10 – 12 ложек.

Птицу оборачиваем фольгой и допекаем еще 30 минут.

В кастрюльке соединяем сок утки, сок лимона и апельсина, мед, корицу.

Доводим до кипения, вводим крахмал с водой, перемешиваем и варим до густоты. Если соус жидкий, добавляем еще немного крахмала.

Добавляем мякоть апельсина, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с плиты.

Попробуйте соус, он должен быть кисло-сладким и если чего-то не хватает, тогда добавляйте или мед или мок лимона.

Убираем фольгу в птицы, оборачиваем только ножки и крылья, чтобы они не подгорели, поливаем ее соком и жиром и допекаем так еще 20 минут до румяности.

Готовность птицы проверяйте зубочисткой – если вытекает светлый сок, значит блюдо уже готово.

Выключаем духовку, накрываем утку фольгой и оставляем на 15 минут, чтобы она «подошла».

Украшаем дольками апельсина и подаем к столу. можно целой тушкой или нарежьте на порционные ломтики, полив их соусом.