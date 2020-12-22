Инструкция по приготовлению запечённой утки в маринаде

Запеченная утка – это одно из самых вкусных блюд. Но очень многие не любят ее делать из-за того, что птица часто получается жесткой. Делюсь таким рецептом, благодаря которому, утка у вас всегда будет идеально получаться и станет одним из праздничных блюд.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- утка, 1 шт;
- яблоки кислые, 4 – 5 шт;
- сок апельсиновый, 115 г;
- соевый соус, 100 г;
- имбирь тертый, 30 г;
- мед, 2 ст.л + 1 ст.л;
- цедра апельсина, 1 ст.л;
- чеснок сухой, 2 ч.л4
- перец, 1\2 ч.л;
- корица, четверть ч.л.
Для приготовления соуса необходимо:
- сок утки, 10 ст.л;
- апельсиновый сок, 170 г;
- мякоть апельсина 1 шт;
- крахмал, 1 – 2 ч.л;
- мед, 2 ст.л;
- сок лимонный, 1 ст.л;
- вода, 50 мл;
- корица.
Процесс приготовления
Птицу очищаем от всего лишнего, обязательно убираем сальные железы, промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Железы убираем, чтобы удалить неприятный запах.
Для маринада соединяем апельсиновый сок с соевым соусом, имбирем, медом, цедрой апельсина. Заливаем птицу.
Емкость накрываем и ставим утку в холодильник на сутки. Периодически переворачиваем тушку, чтобы она равномерно мариновалась.
Противень застилаем фольгой и слоем выкладываем яблочные кружочки – нарезаем 2 яблока.
Чеснок трем на мелкой терке или пропускаем через пресс, соединяем с перцем и натираем утку.
Еще 2 яблока режем дольками, смешиваем с корицей и укладываем внутрь тушки. Фиксируем кожуру птицы на животе зубочистками, накрываем фольгой.
Запекаем около 1.5 часа при 180 градусах.
Вынимаем утку, берем сок с формы – 10 – 12 ложек.
Птицу оборачиваем фольгой и допекаем еще 30 минут.
В кастрюльке соединяем сок утки, сок лимона и апельсина, мед, корицу.
Доводим до кипения, вводим крахмал с водой, перемешиваем и варим до густоты. Если соус жидкий, добавляем еще немного крахмала.
Добавляем мякоть апельсина, перемешиваем, доводим до кипения и снимаем с плиты.
Попробуйте соус, он должен быть кисло-сладким и если чего-то не хватает, тогда добавляйте или мед или мок лимона.
Убираем фольгу в птицы, оборачиваем только ножки и крылья, чтобы они не подгорели, поливаем ее соком и жиром и допекаем так еще 20 минут до румяности.
Готовность птицы проверяйте зубочисткой – если вытекает светлый сок, значит блюдо уже готово.
Выключаем духовку, накрываем утку фольгой и оставляем на 15 минут, чтобы она «подошла».
Украшаем дольками апельсина и подаем к столу. можно целой тушкой или нарежьте на порционные ломтики, полив их соусом.
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