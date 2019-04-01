Обалденные штрули с курицей

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного блюда, которое придется по душе каждому.
Штрули — это немецкие рулетики из теста с различной начинкой. Тушатся они с мясом или картофелем. А можно приготовить их на пару и подать в качестве гарнира. Мы вам предлагаем сделать штрули с курицей. Блюдо получается очень сытное, ароматное и мега вкусное. Ваша семья уплетет такую вкуснятину с преогромным удовольствием. Попробовав ее однажды, вы обязательно сделаете это блюдо частым гостем своего стола. Рекомендую всем попробовать и разбавить свое меню новыми обалденными вкусами.
Нужные ингредиенты
- 1 курица
- 5 репчатого лука
- 5 моркови
- 100 мл подсолнечного масла
- 500 гр муки
- 700 мл воды
- 1 яйцо
- 200 гр сливочного масла
- 1 лавровый лист
- соль и черный молотый перец по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь зачищаем курицу и делим на две части. Отправляем в кастрюлю и добавляем подсолнечное масло. Тушим на минимальном огне.
- Очищаем 2 репчатого лука и разрезаем каждый на четыре части. Перекладываем к курице.
- Также добавляем морковь, предварительно очищенную и нарезанную кружочками. Кладем лавровый лист и перец.
- Теперь принимаемся за приготовление теста. Для этого в отдельной емкости объединяем муку, воду, соль и яйцо. Замешиваем тесто. В результате оно должно быть тугим.
- Оставшийся репчатый лук очищаем и мелко нарезаем. После чего приправляем специями.
- Затем растапливаем сливочное масло.
- Теперь делим тесто на несколько частей и каждую раскатываем в пласты, толщина которых должна быть 3 мм.
- Затем смазываем все растопленным маслом и размещаем равномерно подготовленный лук.
- После чего сворачиваем каждый пласт рулетиками и нарезаем на кусочки, длина которых должна быть 5-6 см.
- Теперь заготовки плотно выкладываем поверх курицы. Затем вливаем воду так, чтобы она наполовину покрыла рулетики.
- Накрываем емкость крышкой и тушим на минимальном огне 40-45 минут.
- Затем нам надо все перемешать за 5 минут до окончания тушения.
- К столу подаем в горячем виде.
Приятного аппетита!
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