Обалденные штрули с курицей

Представляем вашему вниманию рецепт очень вкусного блюда, которое придется по душе каждому.

Штрули — это немецкие рулетики из теста с различной начинкой. Тушатся они с мясом или картофелем. А можно приготовить их на пару и подать в качестве гарнира. Мы вам предлагаем сделать штрули с курицей. Блюдо получается очень сытное, ароматное и мега вкусное. Ваша семья уплетет такую вкуснятину с преогромным удовольствием. Попробовав ее однажды, вы обязательно сделаете это блюдо частым гостем своего стола. Рекомендую всем попробовать и разбавить свое меню новыми обалденными вкусами.

Нужные ингредиенты

1 курица

5 репчатого лука

5 моркови

100 мл подсолнечного масла

500 гр муки

700 мл воды

1 яйцо

200 гр сливочного масла

1 лавровый лист

соль и черный молотый перец по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь зачищаем курицу и делим на две части. Отправляем в кастрюлю и добавляем подсолнечное масло. Тушим на минимальном огне. Очищаем 2 репчатого лука и разрезаем каждый на четыре части. Перекладываем к курице. Также добавляем морковь, предварительно очищенную и нарезанную кружочками. Кладем лавровый лист и перец. Теперь принимаемся за приготовление теста. Для этого в отдельной емкости объединяем муку, воду, соль и яйцо. Замешиваем тесто. В результате оно должно быть тугим. Оставшийся репчатый лук очищаем и мелко нарезаем. После чего приправляем специями. Затем растапливаем сливочное масло. Теперь делим тесто на несколько частей и каждую раскатываем в пласты, толщина которых должна быть 3 мм. Затем смазываем все растопленным маслом и размещаем равномерно подготовленный лук. После чего сворачиваем каждый пласт рулетиками и нарезаем на кусочки, длина которых должна быть 5-6 см. Теперь заготовки плотно выкладываем поверх курицы. Затем вливаем воду так, чтобы она наполовину покрыла рулетики. Накрываем емкость крышкой и тушим на минимальном огне 40-45 минут. Затем нам надо все перемешать за 5 минут до окончания тушения. К столу подаем в горячем виде.

Приятного аппетита!

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