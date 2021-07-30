Из двух тонких лавашей готовлю на большую компанию. Блюдо из лаваша на миллион

Простое и вкусное, аппетитное блюдо из лаваша. С ним нет нужды долго хлопотать, все делается быстро и получается просто роскошно. Начинку делайте любую по своему вкусу.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
лаваш тонкий, 2 шт;
куриное филе, 500 г;
сыр, 150 г;
лук, 2 шт;
соль и специи.
Для приготовления соуса необходимо:
минеральная газированная вода и молоко по 100 мл;
яйцо, 1 шт;
масло растительное, 100 мл.
Процесс приготовления
Лук режем кубиками и обжариваем на растительном масле.
Мясо режем кусочками и добавляем к луку, перемешиваем и обжариваем.
Солим и перчим мясо, тушим до готовности.
Лаваш режем полосками.
Смешиваем для соуса все ингредиенты до однородности, солим по вкусу.
Полоски лаваша смазываем с одной стороны соусом.
На один край полоски кладем начинку, сверху посыпаем тертым сыром и сворачиваем трубочки.
Укладываем рулетики в форму для запекания, смазав ее маслом.
Заливаем рулеты соусом и оставляем на столе на 15 минут, чтобы лаваш от соуса стал мягче.
Запекаем 20 минут при 200 градусах.
Подаю такие вкусные рулетики с разными соусами и салатами из овощей. В качестве начинки можно использовать лук с грибами и сыром.
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