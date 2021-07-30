Из двух тонких лавашей готовлю на большую компанию. Блюдо из лаваша на миллион

Простое и вкусное, аппетитное блюдо из лаваша. С ним нет нужды долго хлопотать, все делается быстро и получается просто роскошно. Начинку делайте любую по своему вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

лаваш тонкий, 2 шт;

куриное филе, 500 г;

сыр, 150 г;

лук, 2 шт;

соль и специи.

Для приготовления соуса необходимо:

минеральная газированная вода и молоко по 100 мл;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 100 мл.

Процесс приготовления

Лук режем кубиками и обжариваем на растительном масле.

Мясо режем кусочками и добавляем к луку, перемешиваем и обжариваем.

Солим и перчим мясо, тушим до готовности.

Лаваш режем полосками.

Смешиваем для соуса все ингредиенты до однородности, солим по вкусу.

Полоски лаваша смазываем с одной стороны соусом.

На один край полоски кладем начинку, сверху посыпаем тертым сыром и сворачиваем трубочки.

Укладываем рулетики в форму для запекания, смазав ее маслом.

Заливаем рулеты соусом и оставляем на столе на 15 минут, чтобы лаваш от соуса стал мягче.

Запекаем 20 минут при 200 градусах.

Подаю такие вкусные рулетики с разными соусами и салатами из овощей. В качестве начинки можно использовать лук с грибами и сыром.