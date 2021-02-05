Беляш «Школьный». Оказывается, приготовить проще и дешевле, чем можно подумать

Многие помнят эти беляши, которые были в столовых – стоили они копейки, но были довольно вкусным перекусом. Они настолько мне запомнились, что я долго искала рецепт именно таких, столовских вариантов беляшей. И, как мне кажется нашла.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 1 стакан;
- мука, 2.5 стакана;
- дрожжи сухие, 1.5 ч.л;
- сахар, 1 ст.л;
- соль, 1 ч.л;
- масло растительное рафинированное, 2 – 3 ст.л.
Процесс приготовления
Разводим в теплой воде сахар и сухие дрожжи и несколько ложек просеянной муки. Оставляем на 10 минут до появления пенки.
Муку соединяем с солью и частями всыпаем в жидкость, вводим растительное масло и вымешиваем мягкое и очень густое тесто. Может вам покажется, что оно жидкое, но оно потом станет гуще и плотнее.
Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.
Для начинки вы можете взять 400 г фарша, заправить его луком и чесноком, специями и солью, зеленью. Очень вкусно, если возьмете фарш ассорти.
Тесто делим на 15 кусочков, каждый раскатываем в небольшую лепешку, укладываем фарш и защипываем края.
Совет: раскатывайте такую толщину, чтобы беляш точно хорошо пропекся и фарш прожарился и пропарился.
Обжариваем беляши на растительном масле с двух сторон на небольшом огне.
За один раз много не кладите на сковороду – беляши будут хорошо подниматься.
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