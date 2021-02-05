Беляш «Школьный». Оказывается, приготовить проще и дешевле, чем можно подумать

Многие помнят эти беляши, которые были в столовых – стоили они копейки, но были довольно вкусным перекусом. Они настолько мне запомнились, что я долго искала рецепт именно таких, столовских вариантов беляшей. И, как мне кажется нашла.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 1 стакан;

мука, 2.5 стакана;

дрожжи сухие, 1.5 ч.л;

сахар, 1 ст.л;

соль, 1 ч.л;

масло растительное рафинированное, 2 – 3 ст.л.

Процесс приготовления

Разводим в теплой воде сахар и сухие дрожжи и несколько ложек просеянной муки. Оставляем на 10 минут до появления пенки.

Муку соединяем с солью и частями всыпаем в жидкость, вводим растительное масло и вымешиваем мягкое и очень густое тесто. Может вам покажется, что оно жидкое, но оно потом станет гуще и плотнее.

Накрываем тесто и оставляем на 1 час в теплом месте.

Для начинки вы можете взять 400 г фарша, заправить его луком и чесноком, специями и солью, зеленью. Очень вкусно, если возьмете фарш ассорти.

Тесто делим на 15 кусочков, каждый раскатываем в небольшую лепешку, укладываем фарш и защипываем края.

Совет: раскатывайте такую толщину, чтобы беляш точно хорошо пропекся и фарш прожарился и пропарился.

Обжариваем беляши на растительном масле с двух сторон на небольшом огне.

За один раз много не кладите на сковороду – беляши будут хорошо подниматься.