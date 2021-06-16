Кабачковая намазка на хлеб. Не успеваю подавать на стол, расходится на ура

Кабачковая намазка на хлеб — самая лёгкая и вкусная закуска для всей семьи.
Кабачковая намазка на хлеб: ингредиенты
- Кабачки – 2 шт. (две штуки)
- Плавленый сырок – 2 шт. (две штуки)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Зелень – по пучку
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Нарежьте на мелкие кубики кабачки.
- Нарежьте кусочками лук и обжарьте до мягкости.
- Добавьте морковь и тушите до готовности. Немного посолите в конце тушения.
- Добавьте кабачки, перемешайте и тушите 2 минуты.
- Накройте крышкой и тушите 10 минут на небольшом огне, периодически перемешайте.
- Поперчите и посолите по вкусу, тушите ещё 2 минуты, перемешайте для удаления влаги.
- Овощи остудите.
- Мелко нарубите зелень.
- Нарежьте на кусочки сырки.
- Овощи, зелень, сырки положите в чашу блендера и перебейте массу до однородности.
Кабачковая намазка на хлеб — просто и вкусно.
Готовьте на здоровье!
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