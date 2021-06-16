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Кабачковая намазка на хлеб. Не успеваю подавать на стол, расходится на ура

Кабачковая намазка на хлеб — самая лёгкая и вкусная закуска для всей семьи.

Кабачковая намазка на хлеб: ингредиенты

Кабачковая намазка на хлеб

  1. Кабачки – 2 шт. (две штуки)
  2. Плавленый сырок – 2 шт. (две штуки)
  3. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  4. Лук – 1 шт. (одна штука)
  5. Зелень – по пучку
  6. Перец
  7. Соль

Способ приготовления:

  • Нарежьте на мелкие кубики кабачки.
  • Нарежьте кусочками лук и обжарьте до мягкости.
  • Добавьте морковь и тушите до готовности. Немного посолите в конце тушения.
  • Добавьте кабачки, перемешайте и тушите 2 минуты.
  • Накройте крышкой и тушите 10 минут на небольшом огне, периодически перемешайте.
  • Поперчите и посолите по вкусу, тушите ещё 2 минуты, перемешайте для удаления влаги.
  • Овощи остудите.
  • Мелко нарубите зелень.
  • Нарежьте на кусочки сырки.
  • Овощи, зелень, сырки положите в чашу блендера и перебейте массу до однородности.

Кабачковая намазка на хлеб — просто и вкусно.

Кабачковая намазка на хлеб. Не успеваю подавать на стол, расходится на ура 4

Готовьте на здоровье!

 

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