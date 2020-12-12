Этот Болгарский пирог всех просто поразил. Воздушный Тутманик: по-домашнему вкусная слоистая выпечка

Традиционный болгарский пирог получается слоистым, нежным, мягким. В качестве начинки в таком пироге всегда используется брынза, поэтому этот пирог подают в качестве закуски к мясным и рыбным блюдам.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- дрожжи свежие, 15 г;
- сахар, 2 ст.л;
- вода теплая, 150 мл;
- соль, 0.5 ч.л;
- кефир, 0.5 стакана;
- масло растительное, 2 ст.л;
- мука, 3 стакана.
Для начинки необходимо:
- брынза, 400 г;
- масло сливочное, 4 ст.л.
Для смазывания пирога нужно:
- желток, 1 шт;
- кефир, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Дрожжи смешиваем с парой ложек муки и сахаром. Заливаем теплой водой.
Перемешиваем венчиком, накрываем и оставляем на 15 минут.
Вливаем кефир и солим, перемешиваем.
Муку просеиваем и насыпаем частями, вымешиваем и вливаем растительное масло.
Тесто вымешиваем.
Совет: муки может вам потребоваться чуть больше или меньше, но не забивайте его мукой. Когда при вымешивании теста оно перестанет липнуть, муки больше не добавляем.
Накрываем тесто и ставим на 40 минут в теплое место.
Тесто обминаем и делим на 4 колобка, накрываем и оставляем на 5 минут.
Брынзу трем на крупной терке.
Совет: если брынза не очень соленая, тогда в тесто добавьте чуть больше соли.
Раскатываем колобки и пласты кладем на столе.
Первый пласт теста смазываем сливочным маслом и посыпаем 4 частью сыра.
Накрываем вторым пластом теста, смазываем маслом и посыпаем сыром.
Таким образом складываем все пласты, посыпаем сыром.
Сворачиваем плотный рулет.
Режем рулет на 112 кусочков.
Круглую форму смазываем маслом и посыпаем мукой.
Выкладываем кусочки срезом вверх.
Накрываем и оставляем на 20 минут.
Смазываем взбитым желтком с кефиром.
Выпекаем при 180 градусах около 40 минут.
Вынимаем из формы, чтобы низ булочек не намок и остужаем на решетке.
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