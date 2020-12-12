Этот Болгарский пирог всех просто поразил. Воздушный Тутманик: по-домашнему вкусная слоистая выпечка

Традиционный болгарский пирог получается слоистым, нежным, мягким. В качестве начинки в таком пироге всегда используется брынза, поэтому этот пирог подают в качестве закуски к мясным и рыбным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

дрожжи свежие, 15 г;

сахар, 2 ст.л;

вода теплая, 150 мл;

соль, 0.5 ч.л;

кефир, 0.5 стакана;

масло растительное, 2 ст.л;

мука, 3 стакана.

Для начинки необходимо:

брынза, 400 г;

масло сливочное, 4 ст.л.

Для смазывания пирога нужно:

желток, 1 шт;

кефир, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Дрожжи смешиваем с парой ложек муки и сахаром. Заливаем теплой водой.

Перемешиваем венчиком, накрываем и оставляем на 15 минут.

Вливаем кефир и солим, перемешиваем.

Муку просеиваем и насыпаем частями, вымешиваем и вливаем растительное масло.

Тесто вымешиваем.

Совет: муки может вам потребоваться чуть больше или меньше, но не забивайте его мукой. Когда при вымешивании теста оно перестанет липнуть, муки больше не добавляем.

Накрываем тесто и ставим на 40 минут в теплое место.

Тесто обминаем и делим на 4 колобка, накрываем и оставляем на 5 минут.

Брынзу трем на крупной терке.

Совет: если брынза не очень соленая, тогда в тесто добавьте чуть больше соли.

Раскатываем колобки и пласты кладем на столе.

Первый пласт теста смазываем сливочным маслом и посыпаем 4 частью сыра.

Накрываем вторым пластом теста, смазываем маслом и посыпаем сыром.

Таким образом складываем все пласты, посыпаем сыром.

Сворачиваем плотный рулет.

Режем рулет на 112 кусочков.

Круглую форму смазываем маслом и посыпаем мукой.

Выкладываем кусочки срезом вверх.

Накрываем и оставляем на 20 минут.

Смазываем взбитым желтком с кефиром.

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут.

Вынимаем из формы, чтобы низ булочек не намок и остужаем на решетке.

Подробный Видео Рецепт: