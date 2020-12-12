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Этот Болгарский пирог всех просто поразил. Воздушный Тутманик: по-домашнему вкусная слоистая выпечка

Традиционный болгарский пирог получается слоистым, нежным, мягким. В качестве начинки в таком пироге всегда используется брынза, поэтому этот пирог подают в качестве закуски к мясным и рыбным блюдам.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • дрожжи свежие, 15 г;
  • сахар, 2 ст.л;
  • вода теплая, 150 мл;
  • соль, 0.5 ч.л;
  • кефир, 0.5 стакана;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • мука, 3 стакана.

Для начинки необходимо:

  • брынза, 400 г;
  • масло сливочное, 4 ст.л.

Для смазывания пирога нужно:

  • желток, 1 шт;
  • кефир, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Дрожжи смешиваем с парой ложек муки и сахаром. Заливаем теплой водой.

Перемешиваем венчиком, накрываем и оставляем на 15 минут.

Вливаем кефир и солим, перемешиваем.

Муку просеиваем и насыпаем частями, вымешиваем и вливаем растительное масло.

Тесто вымешиваем.

Совет: муки может вам потребоваться чуть больше или меньше, но не забивайте его мукой. Когда при вымешивании теста оно перестанет липнуть, муки больше не добавляем.

Накрываем тесто и ставим на 40 минут в теплое место.

Тесто обминаем и делим на 4 колобка, накрываем и оставляем на 5 минут.

Брынзу трем на крупной терке.

Совет: если брынза не очень соленая, тогда в тесто добавьте чуть больше соли.

Раскатываем колобки и пласты кладем на столе.

Первый пласт теста смазываем сливочным маслом и посыпаем 4 частью сыра.

Накрываем вторым пластом теста, смазываем маслом и посыпаем сыром.

Этот Болгарский пирог всех просто поразил. Воздушный Тутманик: по-домашнему вкусная слоистая выпечка

Таким образом складываем все пласты, посыпаем сыром.

Сворачиваем плотный рулет.

Режем рулет на 112 кусочков.

Этот Болгарский пирог всех просто поразил. Воздушный Тутманик: по-домашнему вкусная слоистая выпечка

Круглую форму смазываем маслом и посыпаем мукой.

Выкладываем кусочки срезом вверх.

Накрываем и оставляем на 20 минут.

Смазываем взбитым желтком с кефиром.

Этот Болгарский пирог всех просто поразил. Воздушный Тутманик: по-домашнему вкусная слоистая выпечка

Выпекаем при 180 градусах около 40 минут.

Вынимаем из формы, чтобы низ булочек не намок и остужаем на решетке.

Этот Болгарский пирог всех просто поразил. Воздушный Тутманик: по-домашнему вкусная слоистая выпечка

Подробный Видео Рецепт:

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