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Перловка с курицей в духовке: сытное блюдо для всей семьи.

Перловка с курицей в духовке! Очень вкусное и простое блюдо. Не зря говорят, чем проще еда, тем вкуснее.

Перловка с курицей в духовке: ингредиенты

Перловка с курицей в духовке

  • триста граммов перловой крупы
  • половина чайной ложки соли
  • черный перец – по вкусу
  • две моркови
  • две луковицы
  • семьсот миллилитров воды
  • девятьсот граммов курицы
  • чайная ложка соли
  • черный перец – по вкусу
  • половина чайной ложки паприки
  • треть чайной ложки карри
  • три зубчика чеснока
  • четыре столовые ложки растительного масла

Перловка с курицей в духовке: приготовление

  • Перловую крупу хорошо промыть и залить холодной водой.

Перловка с курицей в духовке

  • Отложить на пару часов.
  • Курицу помыть и разделить на кусочки.
  • Поместить куриные кусочки в глубокую миску.

Перловка с курицей в духовке

  • Поперчить по вкусу, добавить чайную ложку соли, сладкую паприку и карри.
  • Чеснок почистить и пропустить через пресс к мясу.
  • Влить четыре столовые ложки растительного масла.
  • Все хорошо перемешать руками.
  • Отложить в сторонку на некоторое время, чтобы мясо успело промариноваться.
  • Одну луковицу почистить и нарезать кубиками.
  • Морковь помыть, почистить и пропустить через крупную фракцию терки.
  • Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть.
  • Влить туда растительное масло.
  • Порезанный лук запустить в сковороду.
  • Туда же отправить морковь.

Перловка с курицей в духовке

  • Все перемешать деревянной лопаточкой и обжаривать до мягкости моркови.
  • Через два часа воду слить с крупы.
  • На противень налить растительное масло и распределить его по поверхности при помощи кисточки.
  • Обжаренные овощи переложить со сковороды в противень.
  • После туда же отправить перловую крупу.
  • Все аккуратно распределить и выровнять по поверхности.
  • Добавить половину чайной ложки соли и черный перец по вкусу.
  • Все хорошенько перемешать и разровнять.
  • Поверх перловки положить пропитанные специями кусочки курицы.
  • Залить водой так, чтобы вся перловая крупа была покрыта водой.
  • Духовку заранее разогреть.
  • Готовить блюдо при ста девяноста градусах ровно час.
  • После спустить температуру в духовке до ста градусов и оставляем блюдо пропарится еще четверть часа.

Перловка с курицей в духовке: сытное блюдо для всей семьи.

Вот и готова наша вкусная перловка с курицей.

Достаньте ее из духовки, переложите на красивую тарелку и подайте к столу. Такое блюдо прекрасно подходит с домашними маринованными огурчиками.

Ну очень вкусно и аппетитно!

Перловка с курицей в духовке: готова

Кушайте на здоровье!

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