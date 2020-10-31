Перловка с курицей в духовке: сытное блюдо для всей семьи.

Перловка с курицей в духовке! Очень вкусное и простое блюдо. Не зря говорят, чем проще еда, тем вкуснее.
Перловка с курицей в духовке: ингредиенты
- триста граммов перловой крупы
- половина чайной ложки соли
- черный перец – по вкусу
- две моркови
- две луковицы
- семьсот миллилитров воды
- девятьсот граммов курицы
- чайная ложка соли
- черный перец – по вкусу
- половина чайной ложки паприки
- треть чайной ложки карри
- три зубчика чеснока
- четыре столовые ложки растительного масла
Перловка с курицей в духовке: приготовление
- Перловую крупу хорошо промыть и залить холодной водой.
- Отложить на пару часов.
- Курицу помыть и разделить на кусочки.
- Поместить куриные кусочки в глубокую миску.
- Поперчить по вкусу, добавить чайную ложку соли, сладкую паприку и карри.
- Чеснок почистить и пропустить через пресс к мясу.
- Влить четыре столовые ложки растительного масла.
- Все хорошо перемешать руками.
- Отложить в сторонку на некоторое время, чтобы мясо успело промариноваться.
- Одну луковицу почистить и нарезать кубиками.
- Морковь помыть, почистить и пропустить через крупную фракцию терки.
- Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть.
- Влить туда растительное масло.
- Порезанный лук запустить в сковороду.
- Туда же отправить морковь.
- Все перемешать деревянной лопаточкой и обжаривать до мягкости моркови.
- Через два часа воду слить с крупы.
- На противень налить растительное масло и распределить его по поверхности при помощи кисточки.
- Обжаренные овощи переложить со сковороды в противень.
- После туда же отправить перловую крупу.
- Все аккуратно распределить и выровнять по поверхности.
- Добавить половину чайной ложки соли и черный перец по вкусу.
- Все хорошенько перемешать и разровнять.
- Поверх перловки положить пропитанные специями кусочки курицы.
- Залить водой так, чтобы вся перловая крупа была покрыта водой.
- Духовку заранее разогреть.
- Готовить блюдо при ста девяноста градусах ровно час.
- После спустить температуру в духовке до ста градусов и оставляем блюдо пропарится еще четверть часа.
Вот и готова наша вкусная перловка с курицей.
Достаньте ее из духовки, переложите на красивую тарелку и подайте к столу. Такое блюдо прекрасно подходит с домашними маринованными огурчиками.
Ну очень вкусно и аппетитно!
Перловка с курицей в духовке: готова
Кушайте на здоровье!
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