Перловка с курицей в духовке: сытное блюдо для всей семьи.

Перловка с курицей в духовке! Очень вкусное и простое блюдо. Не зря говорят, чем проще еда, тем вкуснее.

Перловка с курицей в духовке: ингредиенты

триста граммов перловой крупы

половина чайной ложки соли

черный перец – по вкусу

две моркови

две луковицы

семьсот миллилитров воды

девятьсот граммов курицы

чайная ложка соли

черный перец – по вкусу

половина чайной ложки паприки

треть чайной ложки карри

три зубчика чеснока

четыре столовые ложки растительного масла

Перловка с курицей в духовке: приготовление

Перловую крупу хорошо промыть и залить холодной водой.

Отложить на пару часов.

Курицу помыть и разделить на кусочки.

Поместить куриные кусочки в глубокую миску.

Поперчить по вкусу, добавить чайную ложку соли, сладкую паприку и карри.

Чеснок почистить и пропустить через пресс к мясу.

Влить четыре столовые ложки растительного масла.

Все хорошо перемешать руками.

Отложить в сторонку на некоторое время, чтобы мясо успело промариноваться.

Одну луковицу почистить и нарезать кубиками.

Морковь помыть, почистить и пропустить через крупную фракцию терки.

Сковороду с антипригарным покрытием хорошо разогреть.

Влить туда растительное масло.

Порезанный лук запустить в сковороду.

Туда же отправить морковь.

Все перемешать деревянной лопаточкой и обжаривать до мягкости моркови.

Через два часа воду слить с крупы.

На противень налить растительное масло и распределить его по поверхности при помощи кисточки.

Обжаренные овощи переложить со сковороды в противень.

После туда же отправить перловую крупу.

Все аккуратно распределить и выровнять по поверхности.

Добавить половину чайной ложки соли и черный перец по вкусу.

Все хорошенько перемешать и разровнять.

Поверх перловки положить пропитанные специями кусочки курицы.

Залить водой так, чтобы вся перловая крупа была покрыта водой.

Духовку заранее разогреть.

Готовить блюдо при ста девяноста градусах ровно час.

После спустить температуру в духовке до ста градусов и оставляем блюдо пропарится еще четверть часа.

Вот и готова наша вкусная перловка с курицей.

Достаньте ее из духовки, переложите на красивую тарелку и подайте к столу. Такое блюдо прекрасно подходит с домашними маринованными огурчиками.

Ну очень вкусно и аппетитно!

Перловка с курицей в духовке: готова

Кушайте на здоровье!