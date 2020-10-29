Салат Гамбургер: и его секреты

Салат Гамбургер! Гамбургер — это вкусно, но не всегда полезно. А салат — это полезно, но не все знают, что это вкусно. А как Вам салат под названием «Гамбургер»?

Салат Гамбургер содержит очень много полезных ингредиентов, таких как зелёный лук, и даже чернослив и грецкие орехи.

Предлагаем прямо сейчас приготовить этот лёгкий и полезный салат со столь заманчивым названием.

Салат Гамбургер: продукты

Двести граммов мягкого сыра

Сто пятьдесят граммов сметаны

Триста граммов майонеза

Пять штучек куриных яиц

Сто граммов грецких орехов

Триста граммов чернослива без косточек

Пятьдесят граммов зеленого лука

Несколько зубчиков чеснока

Листья мароля

Соль

Чёрный молотый перец

Салат Гамбургер: приготовление

Яйца промыть и положить в сотейник. Залить водой и добавить половину столовой ложки соли. Сварить яйца вкрутую, на что понадобится около десяти минут.

Когда яйца сварятся, слить горячую воду и остудить яйца, промывая яйца под холодной водой из под крана. Затем очистить яйца от скорлупы.

Выбрать большое красивое плоское блюдо для подачи на стол. Красиво выложить на блюдо крупные свежие листья салата.

Очистить чеснок от шелухи. Взять чашку или миску и выложить в неё майонез. Выжать в майонез несколько долек чеснока. Поперчить и перемешать.

Поперчить и перемешать. Сыр натереть на крупной тёрке. Лучше всего сыр взять немного мягкий и жирный. Затем выложить на салатное блюдо для подачи слой тёртого сыра.

Смешать майонез со сметаной. Промазать слой сыра полученной смесью.

Яйца порезать пополам и отделить желтки от белков. Желтки и белки натереть в отдельные тарелочки. Слой сыра посыпать яичным белком. Немного посолить слой белков.

Промыть стрелки зелёного лука. Хорошо просушить лук и нарезать мелкими кружочками. Украсить слой белков мелко нарезанным зелёным луком. Слой лука промазать майонезом.

Чернослив промыть, положить в мисочку и залить кипячёной водой на несколько минут.

Расколоть грецкие орешки и мелко нарезать при помощи ножа с мелкими зубчиками. Посыпать орешки поверх слоя промазанного сметаной с майонезом.

Слить горячую воду с чернослива. Чернослив мелко нарезать опять таки при помощи маленького ножа с зубчиками.

Кусочки чернослива выложить по центру, оставляя по бокам непокрытый слой орешков. Черносливовый слой также покрыть майонезом.

Посыпать салатик натёртыми желтками, чтобы придать ему яркости.

Салат Гамбургер: готов

Теперь положим наш салат «Гамбургер» в холодильник на сорок минут. Ну и подавайте его к столу. Предупреждаем, салатик быстро кончится, поэтому поторопитесь!