Салат Гамбургер: и его секреты

Салат Гамбургер! Гамбургер — это вкусно, но не всегда полезно. А салат — это полезно, но не все знают, что это вкусно. А как Вам салат под названием «Гамбургер»?
Салат Гамбургер содержит очень много полезных ингредиентов, таких как зелёный лук, и даже чернослив и грецкие орехи.
Предлагаем прямо сейчас приготовить этот лёгкий и полезный салат со столь заманчивым названием.
Салат Гамбургер: продукты
- Двести граммов мягкого сыра
- Сто пятьдесят граммов сметаны
- Триста граммов майонеза
- Пять штучек куриных яиц
- Сто граммов грецких орехов
- Триста граммов чернослива без косточек
- Пятьдесят граммов зеленого лука
- Несколько зубчиков чеснока
- Листья мароля
- Соль
- Чёрный молотый перец
Салат Гамбургер: приготовление
- Яйца промыть и положить в сотейник. Залить водой и добавить половину столовой ложки соли. Сварить яйца вкрутую, на что понадобится около десяти минут.
- Когда яйца сварятся, слить горячую воду и остудить яйца, промывая яйца под холодной водой из под крана. Затем очистить яйца от скорлупы.
- Выбрать большое красивое плоское блюдо для подачи на стол. Красиво выложить на блюдо крупные свежие листья салата.
- Очистить чеснок от шелухи. Взять чашку или миску и выложить в неё майонез. Выжать в майонез несколько долек чеснока. Поперчить и перемешать.
- Сыр натереть на крупной тёрке. Лучше всего сыр взять немного мягкий и жирный. Затем выложить на салатное блюдо для подачи слой тёртого сыра.
- Смешать майонез со сметаной. Промазать слой сыра полученной смесью.
- Яйца порезать пополам и отделить желтки от белков. Желтки и белки натереть в отдельные тарелочки. Слой сыра посыпать яичным белком. Немного посолить слой белков.
- Промыть стрелки зелёного лука. Хорошо просушить лук и нарезать мелкими кружочками. Украсить слой белков мелко нарезанным зелёным луком. Слой лука промазать майонезом.
- Чернослив промыть, положить в мисочку и залить кипячёной водой на несколько минут.
- Расколоть грецкие орешки и мелко нарезать при помощи ножа с мелкими зубчиками. Посыпать орешки поверх слоя промазанного сметаной с майонезом.
- Слить горячую воду с чернослива. Чернослив мелко нарезать опять таки при помощи маленького ножа с зубчиками.
- Кусочки чернослива выложить по центру, оставляя по бокам непокрытый слой орешков. Черносливовый слой также покрыть майонезом.
- Посыпать салатик натёртыми желтками, чтобы придать ему яркости.
Салат Гамбургер: готов
Теперь положим наш салат «Гамбургер» в холодильник на сорок минут. Ну и подавайте его к столу. Предупреждаем, салатик быстро кончится, поэтому поторопитесь!
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