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Салат Гамбургер: и его секреты

Салат Гамбургер! Гамбургер — это вкусно, но не всегда полезно. А салат — это полезно, но не все знают, что это вкусно. А как Вам салат под названием «Гамбургер»?

Салат Гамбургер содержит очень много полезных ингредиентов, таких как зелёный лук, и даже чернослив и грецкие орехи.

Предлагаем прямо сейчас приготовить этот лёгкий и полезный салат со столь заманчивым названием.

Салат Гамбургер: продукты

  • Двести граммов мягкого сыра
  • Сто пятьдесят граммов сметаны
  • Триста граммов майонеза
  • Пять штучек куриных яиц
  • Сто граммов грецких орехов
  • Триста граммов чернослива без косточек
  • Пятьдесят граммов зеленого лука
  • Несколько зубчиков чеснока
  • Листья мароля
  • Соль
  • Чёрный молотый перец

Салат Гамбургер

Салат Гамбургер: приготовление

  • Яйца промыть и положить в сотейник. Залить водой и добавить половину столовой ложки соли. Сварить яйца вкрутую, на что понадобится около десяти минут.
  • Когда яйца сварятся, слить горячую воду и остудить яйца, промывая яйца под холодной водой из под крана. Затем очистить яйца от скорлупы.
  • Выбрать большое красивое плоское блюдо для подачи на стол. Красиво выложить на блюдо крупные свежие листья салата.
  • Очистить чеснок от шелухи. Взять чашку или миску и выложить в неё майонез. Выжать в майонез несколько долек чеснока.
    Поперчить и перемешать.
  • Сыр натереть на крупной тёрке. Лучше всего сыр взять немного мягкий и жирный. Затем выложить на салатное блюдо для подачи слой тёртого сыра.
  • Смешать майонез со сметаной. Промазать слой сыра полученной смесью.
  • Яйца порезать пополам и отделить желтки от белков. Желтки и белки натереть в отдельные тарелочки. Слой сыра посыпать яичным белком. Немного посолить слой белков.
  • Промыть стрелки зелёного лука. Хорошо просушить лук и нарезать мелкими кружочками. Украсить слой белков мелко нарезанным зелёным луком. Слой лука промазать майонезом.
  • Чернослив промыть, положить в мисочку и залить кипячёной водой на несколько минут.
  • Расколоть грецкие орешки и мелко нарезать при помощи ножа с мелкими зубчиками. Посыпать орешки поверх слоя промазанного сметаной с майонезом.
  • Слить горячую воду с чернослива. Чернослив мелко нарезать опять таки при помощи маленького ножа с зубчиками.
  • Кусочки чернослива выложить по центру, оставляя по бокам непокрытый слой орешков. Черносливовый слой также покрыть майонезом.

Салат Гамбургер

  • Посыпать салатик натёртыми желтками, чтобы придать ему яркости.

Салат Гамбургер: готов

Теперь положим наш салат «Гамбургер» в холодильник на сорок минут. Ну и подавайте его к столу. Предупреждаем, салатик быстро кончится, поэтому поторопитесь!

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