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Помидоры с огурцами по-корейски. Каждый закрываю по 5 банок и не хватает

Помидоры с огурцами по-корейски — самая лучшая закуска на зиму, которая порадует вас своим ярким вкусом.

Помидоры с огурцами по-корейски: ингредиенты

Помидоры с огурцами по-корейски. Каждый закрываю по 5 банок и не хватает 2

  1. Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
  2. Огурцы — 1 кг. (один килограмм)
  3. Сахар — 2 ч. л с горкой (две чайные ложки)
  4. Соль — 1 ч. л с горкой (одна чайная ложка)
  5. Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
  6. Кориандр — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  7. Кардамон — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
  8. Чёрный молотый перец — 1/3 ч. л (одна третья чайной ложки)
  9. Уксус 9% — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
  10. Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)

Пошаговое приготовление:

  • Можете взять помидоры разных цветов, чтобы вкус был более ярким.
  • Огурцы нарежьте кружочками и выложите в глубокую кастрюлю или таз, где будете готовить овощи.
  • У помидоров удалите плодоножку, нарежьте дольками и выложите  к огурцам.
  • Затем добавьте измельчённый чеснок, соль, сахар, кардамон и кориандр, уксус, растительное масло, и чёрный молотый перец.
  • Всё тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 2 часа. Каждые полчаса перемешивайте, чтобы овощи мариновались одинаково.
  • Овощи по-корейски разложите по вымытым банкам и разлейте равномерно маринад, накройте сверху крышками.
  • Выложите на дно глубокой кастрюли полотенце, на него выложите банки, накрытые крышками.
    Налейте тёплую воду до плечиков банок, поставьте на огонь и стерилизуйте 10 минут с момента закипания. Затем выньте банки из кастрюли и плотно закрутите крышки.

Помидоры с огурцами по-корейски — очень просто и нереально вкусно

Помидоры с огурцами по-корейски

Приятного аппетита!

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