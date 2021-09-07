Помидоры с огурцами по-корейски. Каждый закрываю по 5 банок и не хватает

Помидоры с огурцами по-корейски — самая лучшая закуска на зиму, которая порадует вас своим ярким вкусом.
Помидоры с огурцами по-корейски: ингредиенты
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
- Огурцы — 1 кг. (один килограмм)
- Сахар — 2 ч. л с горкой (две чайные ложки)
- Соль — 1 ч. л с горкой (одна чайная ложка)
- Чеснок — 4 з. (четыре зубчика)
- Кориандр — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Кардамон — 1/2 ч. л (половина чайной ложки)
- Чёрный молотый перец — 1/3 ч. л (одна третья чайной ложки)
- Уксус 9% — 70 мл. (семьдесят миллилитров)
- Растительное масло — 100 мл. (сто миллилитров)
Пошаговое приготовление:
- Можете взять помидоры разных цветов, чтобы вкус был более ярким.
- Огурцы нарежьте кружочками и выложите в глубокую кастрюлю или таз, где будете готовить овощи.
- У помидоров удалите плодоножку, нарежьте дольками и выложите к огурцам.
- Затем добавьте измельчённый чеснок, соль, сахар, кардамон и кориандр, уксус, растительное масло, и чёрный молотый перец.
- Всё тщательно перемешайте и оставьте мариноваться на 2 часа. Каждые полчаса перемешивайте, чтобы овощи мариновались одинаково.
- Овощи по-корейски разложите по вымытым банкам и разлейте равномерно маринад, накройте сверху крышками.
- Выложите на дно глубокой кастрюли полотенце, на него выложите банки, накрытые крышками. Налейте тёплую воду до плечиков банок, поставьте на огонь и стерилизуйте 10 минут с момента закипания. Затем выньте банки из кастрюли и плотно закрутите крышки.
Помидоры с огурцами по-корейски — очень просто и нереально вкусно
Приятного аппетита!
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