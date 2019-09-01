Шашлык из куриного мяса с кабачком. Особый вкус

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г куриного филе

1-2 кабачка

1 ст. л. растительного масла

1 ст. л. соевого соуса

1 ч. л. яблочного уксуса (или лимонного сока)

1 зубчик чеснока

0,5 ч. л. мёда

специи по вкусу (тимьян, орегано, черный кунжут)

соль, перец по вкусу



ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Нарежь куриное филе на порционные кусочки. Подготовь деревянные шпажки для шашлыка, замочив их в воде на 15 минут. Так они не будут впитывать мясной сок, и шашлык получится более сочным. Вместо деревянных шпажек можно использовать длинные макароны.



Добавь к курице все ингредиенты для маринада. Смело экспериментируй — маринад можно приготовить даже совсем нетрадиционный. Например, из мёда и горчицы. Оставь курочку мариноваться в течение 30 минут в холодильнике.

Кабачки нарежь тонкими полосками. Посоли их и дай постоять в течение 10 минут, чтобы из овощей ушла лишняя жидкость.



На шпажки нанизывай поочередно свернутые в трубочку кабачки и кусочки курицы. Можно завернуть курицу внутрь кабачка и уже тогда нанизывать ее — получается тоже очень вкусно. Мясо протыкай вдоль волокон, так оно будет сочнее.



Жарь шашлыки на среднем огне в течение 10 минут — по 5 минут с каждой стороны. Главное — не пережарить их! Для более насыщенного аромата в кипящее масло можно добавить мелко нарезанный чеснок.

Отличное дополнение к такому шашлычку — сметанно-чесночный соус.

Вкуснее всего эти шашлыки будут горячими. Сочная структура мяса и пряный аромат сделают любой стол праздничным. Маленькие шашлычки, будто игрушечные, ничем не хуже традиционных шашлыков… Советуем проверить сегодня же вечером!