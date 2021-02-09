Простой бисквитный рулет к чаю. Лучше торта и готовь хоть каждый день

Быстрый и простой рецепт бисквитного рулета. Хорош рецепт тем, что вы можете каждый раз менять начинку и получать новый десерт: варенье любое, маковая начинка, крем заварной или сметанный, сухофрукты с медом или творожная масса.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- желтки, 5 шт;
- сахар, 50 г;
- соль щепотка;
- разрыхлитель, 2 г;
- мука, 90 г;
- молоко, 50 г;
- масло растительное, 50 г.
Для приготовления меренги необходимо:
- белки, 5 шт;
- сахар, 70 г.
Процесс приготовления
Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.
Желтки смешиваем с солью и сахаром, взбиваем миксером до стойкой и пышной массы.
Смешиваем растительное масло с молоком.
Взбиваем белки до пышности и частями вводим сахар, не переставая взбивать. Масса должна быть очень стойкой и густой.
Теперь частями вводим желтки в белки и перемешиваем лопаткой, очень аккуратно и осторожно, чтобы не нарушать пышность.
Частями вводим муку и перемешиваем также аккуратно лопаткой.
Немного теста смешиваем с молоком и растительным маслом и потом смешиваем эту массу с основной частью теста.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем лопаткой.
Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 15 минут до золотистости.Но смотрите по своей духовке.
Снимаем с бисквита бумагу, остужаем.
Смазываем любой начинкой, сворачиваем рулет, оборачиваем бумагой и отправляем в холодильник на 1 час.
Вот такой простой, пышный, мягкий рулет, вы можете делать хоть каждый день, просто меняя начинки.
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