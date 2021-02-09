Простой бисквитный рулет к чаю. Лучше торта и готовь хоть каждый день

Быстрый и простой рецепт бисквитного рулета. Хорош рецепт тем, что вы можете каждый раз менять начинку и получать новый десерт: варенье любое, маковая начинка, крем заварной или сметанный, сухофрукты с медом или творожная масса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

желтки, 5 шт;

сахар, 50 г;

соль щепотка;

разрыхлитель, 2 г;

мука, 90 г;

молоко, 50 г;

масло растительное, 50 г.

Для приготовления меренги необходимо:

белки, 5 шт;

сахар, 70 г.

Процесс приготовления

Муку просеиваем и смешиваем с разрыхлителем.

Желтки смешиваем с солью и сахаром, взбиваем миксером до стойкой и пышной массы.

Смешиваем растительное масло с молоком.

Взбиваем белки до пышности и частями вводим сахар, не переставая взбивать. Масса должна быть очень стойкой и густой.

Теперь частями вводим желтки в белки и перемешиваем лопаткой, очень аккуратно и осторожно, чтобы не нарушать пышность.

Частями вводим муку и перемешиваем также аккуратно лопаткой.

Немного теста смешиваем с молоком и растительным маслом и потом смешиваем эту массу с основной частью теста.

Противень застилаем пергаментом и выкладываем тесто, разравниваем лопаткой.

Духовку разогреваем до 180 градусов и выпекаем около 15 минут до золотистости.

Но смотрите по своей духовке.

Снимаем с бисквита бумагу, остужаем.

Смазываем любой начинкой, сворачиваем рулет, оборачиваем бумагой и отправляем в холодильник на 1 час.

Вот такой простой, пышный, мягкий рулет, вы можете делать хоть каждый день, просто меняя начинки.