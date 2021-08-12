Томатный джем. Отличная заготовка с любимыми мясными блюдами

Томатный джем получается очень вкусным и подойдёт к мясу и овощам, а также к любому другому гарниру.
Томатный джем: ингредиенты
- Томатная паста — 2 ч. л (две чайные ложки)
- Помидоры — 700 гр. (семьсот грамм)
- Тимьян — 4 в. (четыре веточки)
- Тростниковый сахар — 4 ст. л (четыре столовые ложки)
- Белый винный уксус — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Соль, перец — по вкусу
Рецепт приготовления:
- Промойте помидоры и надрежьте крест-накрест, не разрезая продукт.
- В большой кастрюле вскипятите воду, также подготовьте миску с ледяной водой. Помидоры сначала опустите в кипяток на 30 секунд, затем переложите в ледяную воду, чтобы остыли.
- Снимите с помидоров кожицу и удалите плодоножки, нарежьте на 4-6 частей, в зависимости от их размера. Сложите в кастрюлю с толстыми стенами или в сотейник.
- К помидорам в кастрюлю добавьте тимьян и томатную пасту. Можете также добавить другие специи.
- Затем к томатам добавьте сахар, соль, уксус и перец. Томатный джем варите ещё 5-7 минут, а затем снимите.
- Когда джем остынет, его можно употреблять в пищу. Можете разложить джем по банкам и закройте крышками, храните в т6мном, прохладном месте.
Томатный джем: Видео
Приятного аппетита!
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