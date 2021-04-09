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Быстрые картофельные зразы. Съедаются на ура, готовятся — легко!

Быстрые картофельные зразы готовятся из простых, доступных продуктов и легки в приготовлении.

Это хороший способ разнообразить повседневные рецепты чем-то новым и невероятно вкусным.

 Быстрые картофельные зразы: ингредиенты

Быстрые картофельные зразы

  1. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  2. Картофель – 1 кг. (один килограмм)
  3. Мука – 3 ст. (три столовые ложки)
  4. Специи, соль перец, зелень– по вкусу

Способ приготовления:

  • Очищенный картофель отварите целиком, остудите и натрите на мелкой терке.
  • В картофельную массу добавьте яйца, муку, соль и перец.
  • Совет: для начинки в рецепте употребите сыр, по желанию можно сделать другую начинку.
  • В этом рецепте для начинки используется сыр. Вы можете использовать грибы, овощи, пассированные в сливочном масле, печенье или еще что-нибудь.
  • Из полученной массы сформируйте зразы и обваляйте в муке.
  • Аккуратно обжарьте зразы на растительном масле с двух сторон до получения румяной корочки.
  • Готовые зразы можете подавать со сметаной либо соусом из сметаны и чеснока. Можете полить растопленным сливочным маслом и по желанию добавьте укроп.

 Быстрые картофельные зразы — готовы!

Быстрые картофельные зразы. Съедаются на ура, готовятся - легко! 2

Это вкусный и сытный завтрак для всей семьи! Приятного аппетита!

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