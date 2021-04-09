Быстрые картофельные зразы. Съедаются на ура, готовятся — легко!

Быстрые картофельные зразы готовятся из простых, доступных продуктов и легки в приготовлении.
Это хороший способ разнообразить повседневные рецепты чем-то новым и невероятно вкусным.
Быстрые картофельные зразы: ингредиенты
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Картофель – 1 кг. (один килограмм)
- Мука – 3 ст. (три столовые ложки)
- Специи, соль перец, зелень– по вкусу
Способ приготовления:
- Очищенный картофель отварите целиком, остудите и натрите на мелкой терке.
- В картофельную массу добавьте яйца, муку, соль и перец.
- Совет: для начинки в рецепте употребите сыр, по желанию можно сделать другую начинку.
- В этом рецепте для начинки используется сыр. Вы можете использовать грибы, овощи, пассированные в сливочном масле, печенье или еще что-нибудь.
- Из полученной массы сформируйте зразы и обваляйте в муке.
- Аккуратно обжарьте зразы на растительном масле с двух сторон до получения румяной корочки.
- Готовые зразы можете подавать со сметаной либо соусом из сметаны и чеснока. Можете полить растопленным сливочным маслом и по желанию добавьте укроп.
Быстрые картофельные зразы — готовы!
Это вкусный и сытный завтрак для всей семьи! Приятного аппетита!
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