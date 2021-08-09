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Тефтели с перловкой. Вкусные мясные шарики дополнят любой гарнир

Тефтели с перловкой с лёгкостью дополнят любой гарнир и понравятся всем в доме.

Тефтели с перловкой: ингредиенты

Тефтели с перловкой

  1. Куриный фарш – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Морковь – 1 шт. (одна штука)
  3. Вода – 1,5 ст. (полтора стакана)
  4. Перловая крупа – ½ ст. (пол стакана)
  5. Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
  6. Лук – 1 шт. (одна штука)
  7. Чеснок – 1 з. (один зубчик)
  8. Орегано – по вкусу
  9. Свежий укроп – по вкусу
  10. Петрушка – по вкусу
  11. Перец – по вкусу
  12. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Подготовьте заранее перловую крупу. Промойте с вечера и на ночь замочите в холодной воде. Подготовленную крупу залейте холодной водой и варите до впитывания жидкости на среднем огне 20-30 минут.
  • В это время очистите лук и нарежьте мелким кубиком.
  • На тёрке натрите мелкую морковь.
  • Также очистите морковь и мелко рубите ножом или используйте специальный пресс.
  • Овощи с маслом выложите на сковороду и томите на небольшом огне под крышкой до мягкости ингредиентов.
  • Промойте, просушите свежий укроп и мелко нарежьте ножом.
  • Все компоненты для тефтелей соедините в миске. Выложите фарш, добавьте остуженные тушёные овощи и перловую кашу, по вкусу всыпьте специи и свежую зелень.
  • Тщательно перемешайте всё до однородной массы.
  • Из фарша влажными руками сформируйте тефтели желаемого размера, выложите на доску и уберите в морозилку схватиться.
  • Выложите изделия на сковороду в горячий томатный соус.
  • 20-30 минут тушите с двух сторон, прикрыв крышкой до готовности.

Тефтели с перловкой — нежные и сытные.

Тефтели с перловкой. Вкусные мясные шарики дополнят любой гарнир 4

Приятного аппетита!

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