Тефтели с перловкой. Вкусные мясные шарики дополнят любой гарнир

Тефтели с перловкой с лёгкостью дополнят любой гарнир и понравятся всем в доме.
Тефтели с перловкой: ингредиенты
- Куриный фарш – 500 г. (пятьсот грамм)
- Морковь – 1 шт. (одна штука)
- Вода – 1,5 ст. (полтора стакана)
- Перловая крупа – ½ ст. (пол стакана)
- Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки)
- Лук – 1 шт. (одна штука)
- Чеснок – 1 з. (один зубчик)
- Орегано – по вкусу
- Свежий укроп – по вкусу
- Петрушка – по вкусу
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Подготовьте заранее перловую крупу. Промойте с вечера и на ночь замочите в холодной воде. Подготовленную крупу залейте холодной водой и варите до впитывания жидкости на среднем огне 20-30 минут.
- В это время очистите лук и нарежьте мелким кубиком.
- На тёрке натрите мелкую морковь.
- Также очистите морковь и мелко рубите ножом или используйте специальный пресс.
- Овощи с маслом выложите на сковороду и томите на небольшом огне под крышкой до мягкости ингредиентов.
- Промойте, просушите свежий укроп и мелко нарежьте ножом.
- Все компоненты для тефтелей соедините в миске. Выложите фарш, добавьте остуженные тушёные овощи и перловую кашу, по вкусу всыпьте специи и свежую зелень.
- Тщательно перемешайте всё до однородной массы.
- Из фарша влажными руками сформируйте тефтели желаемого размера, выложите на доску и уберите в морозилку схватиться.
- Выложите изделия на сковороду в горячий томатный соус.
- 20-30 минут тушите с двух сторон, прикрыв крышкой до готовности.
Тефтели с перловкой — нежные и сытные.
Приятного аппетита!
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