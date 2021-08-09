Тефтели с перловкой. Вкусные мясные шарики дополнят любой гарнир

Тефтели с перловкой с лёгкостью дополнят любой гарнир и понравятся всем в доме.

Тефтели с перловкой: ингредиенты

Куриный фарш – 500 г. (пятьсот грамм) Морковь – 1 шт. (одна штука) Вода – 1,5 ст. (полтора стакана) Перловая крупа – ½ ст. (пол стакана) Растительное масло – 2 ст. л. (две столовые ложки) Лук – 1 шт. (одна штука) Чеснок – 1 з. (один зубчик) Орегано – по вкусу Свежий укроп – по вкусу Петрушка – по вкусу Перец – по вкусу Соль – по вкусу

Способ приготовления:

Подготовьте заранее перловую крупу. Промойте с вечера и на ночь замочите в холодной воде. Подготовленную крупу залейте холодной водой и варите до впитывания жидкости на среднем огне 20-30 минут.

В это время очистите лук и нарежьте мелким кубиком.

На тёрке натрите мелкую морковь.

Также очистите морковь и мелко рубите ножом или используйте специальный пресс.

Овощи с маслом выложите на сковороду и томите на небольшом огне под крышкой до мягкости ингредиентов.

Промойте, просушите свежий укроп и мелко нарежьте ножом.

Все компоненты для тефтелей соедините в миске. Выложите фарш, добавьте остуженные тушёные овощи и перловую кашу, по вкусу всыпьте специи и свежую зелень.

Тщательно перемешайте всё до однородной массы.

Из фарша влажными руками сформируйте тефтели желаемого размера, выложите на доску и уберите в морозилку схватиться.

Выложите изделия на сковороду в горячий томатный соус.

20-30 минут тушите с двух сторон, прикрыв крышкой до готовности.

Тефтели с перловкой — нежные и сытные.

Приятного аппетита!