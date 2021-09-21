Вкусный завтрак для всей семьи. Легкое и доступное блюдо: готовлю каждый день

Такая картофельная запеканка может стать отличным завтраком, обедом, ужином или перекусом, просто универсальное блюдо, в которое можно добавлять разные продукты.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- картофель, 3 шт;
- яйца, 3 шт;
- масло растительное, 45 мл;
- красный перец капиа, 1 шт;
- перец чили, 4 шт;
- молоко, 45 мл;
- мука, 1 ст.л;
- соль и разрыхлитель по 1 ч.л;
- сыр, 50 г;
- зелень.
Процесс приготовления
Картофель режем тонкой соломкой.
Разогреваем в сковороде растительное масло и выкладываем картофель, разравниваем.
Перцы режем мелкими кусочками, зелень измельчаем.
Яйца взбиваем венчиком до однородности с солью и вливаем молоко, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, перцы и зелень, вымешиваем до однородности.
Картофель перемешиваем, разравниваем и поливаем соусом с перцами и зеленью, стараясь сделать это равномерно.
Накрываем крышкой и жарим 10 минут на среднем огне.
При помощи блюда переворачиваем и обжариваем со второй стороны еще 5 – 7 минут.
Посыпаем пирог тертым сыром. Накрываем крышкой и жарим до расплавления сыра.
Подаю такую ароматную и аппетитную запеканку со сметаной или сметанным соусом с чесноком и укропом.
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