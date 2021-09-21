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Вкусный завтрак для всей семьи. Легкое и доступное блюдо: готовлю каждый день

Такая картофельная запеканка может стать отличным завтраком, обедом, ужином или перекусом, просто универсальное блюдо, в которое можно добавлять разные продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • картофель, 3 шт;
  • яйца, 3 шт;
  • масло растительное, 45 мл;
  • красный перец капиа, 1 шт;
  • перец чили, 4 шт;
  • молоко, 45 мл;
  • мука, 1 ст.л;
  • соль и разрыхлитель по 1 ч.л;
  • сыр, 50 г;
  • зелень.

Процесс приготовления

Картофель режем тонкой соломкой.

Разогреваем в сковороде растительное масло и выкладываем картофель, разравниваем.

Перцы режем мелкими кусочками, зелень измельчаем.

Яйца взбиваем венчиком до однородности с солью и вливаем молоко, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, перцы и зелень, вымешиваем до однородности.

Картофель перемешиваем, разравниваем и поливаем соусом с перцами и зеленью, стараясь сделать это равномерно.

Вкусный завтрак для всей семьи. Легкое и доступное блюдо: готовлю каждый день

Накрываем крышкой и жарим 10 минут на среднем огне.

При помощи блюда переворачиваем и обжариваем со второй стороны еще 5 – 7 минут.

Вкусный завтрак для всей семьи. Легкое и доступное блюдо: готовлю каждый день

Посыпаем пирог тертым сыром. Накрываем крышкой и жарим до расплавления сыра.

Вкусный завтрак для всей семьи. Легкое и доступное блюдо: готовлю каждый день

Подаю такую ароматную и аппетитную запеканку со сметаной или сметанным соусом с чесноком и укропом.

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