Вкусный завтрак для всей семьи. Легкое и доступное блюдо: готовлю каждый день

Такая картофельная запеканка может стать отличным завтраком, обедом, ужином или перекусом, просто универсальное блюдо, в которое можно добавлять разные продукты.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

картофель, 3 шт;

яйца, 3 шт;

масло растительное, 45 мл;

красный перец капиа, 1 шт;

перец чили, 4 шт;

молоко, 45 мл;

мука, 1 ст.л;

соль и разрыхлитель по 1 ч.л;

сыр, 50 г;

зелень.

Процесс приготовления

Картофель режем тонкой соломкой.

Разогреваем в сковороде растительное масло и выкладываем картофель, разравниваем.

Перцы режем мелкими кусочками, зелень измельчаем.

Яйца взбиваем венчиком до однородности с солью и вливаем молоко, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем, перцы и зелень, вымешиваем до однородности.

Картофель перемешиваем, разравниваем и поливаем соусом с перцами и зеленью, стараясь сделать это равномерно.

Накрываем крышкой и жарим 10 минут на среднем огне.

При помощи блюда переворачиваем и обжариваем со второй стороны еще 5 – 7 минут.

Посыпаем пирог тертым сыром. Накрываем крышкой и жарим до расплавления сыра.

Подаю такую ароматную и аппетитную запеканку со сметаной или сметанным соусом с чесноком и укропом.