Торт Эклер или Карпатка. Самый удачный рецепт

Сегодня мы приготовим знаменитый польский торт Эклер, известный также под названием Карпатка. Торт очень вкусный, нежный. Все любители эклеров очень обрадуются новому рецепту.
Торт Эклер Карпатка. Ингредиенты
Тесто
- Яйца — 4 шт.
- Вода — 1 стакан
- Сливочное масло — 100 гр.
- Разрыхлитель — 1 чайная ложка
- Мука — 150 гр.
- Соль — 1 щепотка
Крем Карпатка заварной
- Молоко — 200 мл.
- Сахар — 100 гр.
- Мука — 5-6 полных чайных ложек
- Сливочное масло — 200 гр.
- Сгущенное молоко — 60 гр.
- Ванилин — 1 щепотка
Торт Эклер. Пошаговый рецепт
- Начнем приготовление торта с заварного крема
- Возмем 100 гр. сахара
- Добавим к сахару 5-6 полных чайных ложек муки
- 200 мл. молока также следует добавить к смеси сахара с мукой и немного перемешать, чтобы мука растворилась
- Поставим на слабый огонь готовиться постоянно перемешивая, причем, деревянной или силиконовой ложечкой, так как металл сделает цвет нашего крема темнее
- Как только крем загустеет до той степени, когда его станет трудно перемешивать, снимем его с огня
- Крем необходимо накрыть пищевой пленкой еще в горячем виде, во избежание корочки на поверхности
- Отложим крем остывать
- Тем временем приступим к приготовлению теста
- В миску нальем один стакан теплой воды
- Добавим 100 гр. сливочного масла
- Поставим на огонь растапливаться
- На 150 гр. муки добавим 1 чайную ложку разрыхлителя
- Добавим также щепотку соли
- Смесь муки, соли и разрыхлителя просеивая через сито добавим на уже растопленную массу сливочного масла с водой
- Продолжаем непрерывно перемешивать
- Как только ко дну миски начнет прилипать тоненькая пленка, тесто готово, уберем его с огня
- В горячее тесто будем добавлять яйца, обязательно по одному, после добавления каждого яйца следует перемешать тесто миксером
- Всего 4 яйца
- Тесто мы будем выпекать в два слоя
- Диаметр моего противня 24 см
- Духовку следует предварительно разогреть
- Будем выпекать при температуре 200 градусов около 30 минут, потом еще 10 минут при 150 градусов
- Как только первый слой пропекся, отставим его остывать и таким же образом испечем второй слой
- Он тоже уже готов, не забываем удалить с поверхности кальку
- В миске начнем взбивать 200 гр. размягченного сливочного масла комнатной температуры
- Добавим к маслу щепотку ванилина
- 60 гр. сгущенного молока также добавим к сливочному маслу и продолжим взбивать
- Постепенно, ложка за ложкой начнем добавлять наш заранее подготовленный заварной крем
- Крем уже готов
- Приступим к сборке торта Эклер Карпатка
- Первый слой переложим на поверхность разъемной формы
- На тесто выложим обильный слой крема, весь крем скорее
- Слой крема накроем вторым слоем теста
- Стараемся не нажимать и не сдавливать
- Торт готов, отправим в холодильник пропитываться в течение двух часов
- Откроем разъемную форму и снимем бортики
- Поверхность торта нужно присыпать сахарной пудрой можно также украсить фруктами, ягодами, которые имеются под рукой
- Уже можно нарезать торт и наслаждаться его волшебным вкусом.
Приятного аппетита!
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