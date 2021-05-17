Скатерть-Самобранка

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Дедушка показал, как легко заточить даже советскую терку за пару минут. Работает каждый раз, как новая

Терка стала одним из самых практичных и универсальных предметов на кухне. С ее помощью можно быстро и легко измельчить любые продукты.

У каждой хозяйки есть своя любимая – часто старая, уже утратившая свои острые свойства. Но ее не выбрасывают, т.к. привыкли и никакая новая вещь, не сможет ее заменить.

Чтобы инструмент долго и эффективно служил, за ним необходим правильный уход:

Можно затачивать ножом: выгибаем каждый зубчик и прокручиваем нож в нем – таким образом затачивается. Или использовать отвертку.

Дедушка показал, как легко заточить даже советскую терку за пару минут. Работает каждый раз, как новая

Для мелкой терки используется гвоздь.

Кусок фольги сворачиваем в шарик и трем им по терке. Фольга в этом случае, служит в качестве наждачной бумаги.

Дедушка показал, как легко заточить даже советскую терку за пару минут. Работает каждый раз, как новая

Брусок для затачивания ноже, подходит и для терки. Слегка поводите по зубцам несколько раз и они вновь становятся острыми и пригодными для быстрого измельчения продуктов.

Дедушка показал, как легко заточить даже советскую терку за пару минут. Работает каждый раз, как новая

Процедуры нужно повторять регулярно, чтобы инструмент оставался всего в рабочем состоянии и тогда не придется покупать новую терку.

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