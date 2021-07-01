Чизкейк с клубникой без выпечки. Нежное и ароматное лакомство быстро и вкусно

Чизкейк с клубникой без выпечки получается очень вкусным и нежным.
Чизкейк с клубникой без выпечки: ингредиенты
- Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
- Песочное печенье — 300 гр. (триста грамм)
- Сливки 30 % — 400 мл. (четыреста миллиграмм)
- Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сахар — 200 гр. (двести грамм)
- Желатин — 25 гр. (двадцать пять грамм)
- Клубника — 200 гр. (двести грамм)
- Лимон — 1 шт. (одна штука)
- Клубничное желе — 100 гр. (сто грамм)
Способ приготовления:
- Смешайте сливочное масло с песочным печеньем в кухонном комбайне, до получения однородной массы. Полученную массу выложите в крупную разъёмную форму диаметром 26 см и равномерно распределите по ней, вдавливая, до образования основы.
- Отправьте в холодильник на один час.
- Желатин залейте 50 мл кипятка и дайте немного остыть.
- Творог измельчите в кухонном комбайне до образования однородной творожной массы. Взбейте миксером вместе с сахаром и сливками.
- Затем добавьте заранее подготовленный желатин, сок одного лимона и ванилин. Тщательно взбейте.
- Полученную массу выложите на заранее подготовленную основу и отправьте в холодильник на 1 час.
- Клубнику тонко нарежьте, покройте ей всю поверхность чизкейка и залейте всё клубничным желе и отправьте в холодильник.
- Через час ваш чизкейк готов.
Чизкейк с клубникой без выпечки — вкусно и оригинально.
Готовьте на здоровье!
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