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Чизкейк с клубникой без выпечки. Нежное и ароматное лакомство быстро и вкусно

Чизкейк с клубникой без выпечки получается очень вкусным и нежным.

Чизкейк с клубникой без выпечки: ингредиенты

Чизкейк с клубникой без выпечки

  1. Сливочное масло — 100 гр. (сто грамм)
  2. Песочное печенье — 300 гр. (триста грамм)
  3. Сливки 30 % — 400 мл. (четыреста миллиграмм)
  4. Творог — 500 гр. (пятьсот грамм)
  5. Сахар — 200 гр. (двести грамм)
  6. Желатин — 25 гр. (двадцать пять грамм)
  7. Клубника — 200 гр. (двести грамм)
  8. Лимон — 1 шт. (одна штука)
  9. Клубничное желе — 100 гр. (сто грамм)

Способ приготовления:

  • Смешайте сливочное масло с песочным печеньем в кухонном комбайне, до получения однородной массы. Полученную массу выложите в крупную разъёмную форму диаметром 26 см и равномерно распределите по ней, вдавливая, до образования основы.
  • Отправьте в холодильник на один час.
  • Желатин залейте 50 мл кипятка и дайте немного остыть.
  • Творог измельчите в кухонном комбайне до образования однородной творожной массы. Взбейте миксером вместе с сахаром и сливками.
  • Затем добавьте заранее подготовленный желатин, сок одного лимона и ванилин. Тщательно взбейте.
  • Полученную массу выложите на заранее подготовленную основу и отправьте в холодильник на 1 час.
  • Клубнику тонко нарежьте, покройте ей всю поверхность чизкейка и залейте всё клубничным желе и отправьте в холодильник.
  • Через час ваш чизкейк готов.

Чизкейк с клубникой без выпечки  — вкусно и оригинально.

Чизкейк с клубникой без выпечки. Нежное и ароматное лакомство быстро и вкусно 2

Готовьте на здоровье!

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