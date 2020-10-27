Целых 25 РЕЦЕПТОВ заготовок из яблок

ВАРЕНЬЕ-ПЯТИМИНУТКА ИЗ ЯБЛОК

Подготовленные яблоки нарезать на кусочки 1,5—2 см и засыпать сахаром. Оставить их на час, периодически перемешивая. Когда появится сок, поставить на слабый огонь и довести до кипения, непрерывно энергично помешивая, чтобы яблоки не пригорали. Выложить яблоки в подготовленные стеклянные банки и закатать крышками, хранить в любом месте.

На 1 кг очищенных от сердцевины и кожицы яблок — 150—200 г сахара.

ВАРЕНЬЕ ИЗ ПЕЧЕНЫХ ЯБЛОК

Яблоки очистить и нарезать на кусочки, засыпать сахаром, сложить в эмалированную кастрюлю и поставить в не очень горячую духовку. Испеченные яблоки расфасовать в подготовленные стеклянные банки и закатать. Варенье из яблок сладких сортов можно приготовить без сахара.

На 1 кг очищенных от сердцевины и кожицы яблок — 100—150 г сахара.

ЖЕЛЕ-ВАРЕНЬЕ ИЗ ЯБЛОК (БОЛГАРСКИЙ РЕЦЕПТ)

Нарезать на восемь частей яблоки и смешать с нарезанными ломтиками лимонов (с кожицей и семенами), залить водой, чтобы она покрыла плоды, и варить до мягкости. Сок процедить и добавить сахара, варить на сильном огне, пока сироп не загустеет (капля сиропа на блюдечке не должна расплываться). За 2—3 минуты до снятия желе с огня добавить лимонную кислоту и по желанию ядро очищенного высушенного грецкого ореха.

Банки заклеить целлофаном.На 2 кг яблок — 2 лимона, на 1 л сока — 750 г сахара, 1 ч. ложка лимонной кислоты, 50 г ядер грецкого ореха.

ВАРЕНЬЕ ИЗ РАЙСКИХ ЯБЛОК

Промыть яблоки в холодной воде, очистить от стебельков, выложить в медный таз или эмалированную миску, засыпать сахарным песком, залить водой и поставить в теплое место. На следующий день варить 1,5—2 часа на небольшом огне. Чтобы определить, готово ли варенье, следует на блюдце и разделить каплю на две части. Если они сольются медленно, варенье удалось.

На стакан яблок — стакан сахара и 2—2,5 ст. ложки воды.

КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК (УСКОРЕННЫЙ СПОСОБ)

Отобрать крупные, крепкие, неповрежденные яблоки, промыть холодной водой, разрезать на несколько частей, удалить плодоножку и семена. Можно очистить плоды и от кожицы, но не обязательно. Подготовленные яблоки аккуратно уложить в стерилизованную посуду, залить горячим (90—95°С) сиропом и стерилизовать. Банки емкостью 0,5 л стерилизовать 10 минут, трехлитровые — 25 минут. Нужно иметь в виду, что более зрелые плоды нужно стерилизовать меньше, а менее зрелые — больше. Сахар в сироп добавлять по вкусу.

КОМПОТ ИЗ ЯБЛОК

В кастрюлю налить 3 л воды и подогреть. Сахар можно добавить в воду заранее. Пока вода нагревается до кипения, яблоки разрезать на половинки и удалить сердцевину. Когда вода закипит, взять приготовленные яблоки (примерно столько, чтобы их хватило на две — три банки) и в зависимости от сорта опустить в горячую воду или (например, Антоновку) сразу залить горячей водой. Как только кожица на плодах станет желтоватой, надо быстро вынуть яблоки из кастрюли, лучше всего вилкой, и немедленно переложить их в подготовленные банки. Когда все яблоки будут разложены, залить кипящей водой банки с яблоками доверху. Сразу их закатать крышками и поставить вверх дном. В кастрюлю добавить холодную воду с сахаром, подготовить вторую порцию яблок и так далее.

ЖЕЛЕ ИЗ ЯБЛОК

Нарезать яблоки и потушить их в воде с гвоздикой до мягкости. Пропустить массу через сито. Нагреть яблочное пюре, добавить в него сахар, мякоть лимона с соком и варить до полного его растворения. Все готовить на сильном огне. Желе будет готово, когда капля сиропа быстро застынет на холодной тарелке. Остудить желе и поместить его в стерильные банки.

На 600 г пюре — 400 г сахара. На 1,5 кг яблок — 600 г воды, 10—12 шт. гвоздики, сок и мякоть 0,5 лимона.

ПОВИДЛО ИЗ ЯБЛОК

Вымыть и нарезать яблоки, вынув из них сердцевину и косточки, положить в кастрюлю и подлить немного воды. Подогрев до размягчения, в горячем виде протереть их через сито. Пюре смешать с сахаром и варить, все время помешивая. Чтобы повидло было плотным, сахара нужно положить меньше на 100—200 г. Хранить повидло можно в стеклянных банках или в деревянных ящичках, выложенных пергаментом. На остывшем повидле, если не размешивать, образуется плотная корочка. Она предохранит продукт от порчи.

На 1 кг яблонного пюре — не менее 800 г сахара, а если яблоки кислые, то и больше.

ПОВИДЛО ИЗ ЯБЛОК БЕЗ САХАРА

Нарезать яблоки на кусочки, залить водой и проварить 10—15 минут, непрерывно помешивая, затем протереть через сито. Полученное пюре варить, пока хорошо не загустеет, следить, чтобы не пригорело. Затем в теплом виде разложить его в стерилизованные банки и, закрыв прокипяченными крышками, пастеризовать при температуре 100°С пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20, трехлитровые — 30. Яблочное повидло можно хранить в течение года.

На 1 кг яблок — 200 г воды.

ПАСТИЛА ИЗ ЯБЛОК БЕЗ САХАРА

Яблоки любой степени спелости очистить, нарезать ломтиками, сложить в кастрюлю, на дно добавить немного воды, накрыть крышкой и на малом огне разварить, затем остудить и протереть через дуршлаг. Поверхность кухонной доски смазать растительным маслом очень тонким слоем и тщательно втереть его сухим марлевым тампоном. Яблочное пюре выложить на доску ровным слоем (не толще 0,8 мм — иначе будет долго сохнуть) и поставить на солнце или сквознячок. На второй день, когда пюре немного подсохнет, доску можно поставить наклонно.

Через три дня сухую пастилу поддеть ножом и снять с доски. Эту «яблочную салфетку» затем на 2 дня надо подвесить на веревку. Для длительного хранения пастилу сложить стопкой, пересыпав слегка сахарной пудрой, скрутить туго в рулон, положить в полиэтиленовый пакет и поместить в холодильник.

ЯБЛОКИ В ЖЕЛЕ

Яблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами, нарезать дольками или кружочками, пересыпать сахарным песком и тщательно перемешать, затем уложить в один слой на противень и поставить в разогретую духовку (температура 250°С). Во время термообработки массу не перемешивать. После закипания переложить ее в сухие простерилизованные банки и закатать стерильными крышками.

На 1 кг яблок — 300 г сахара.

РУЛЕТ ИЗ ЯБЛОК

Яблоки нарезать дольками, пересыпать сахарным песком и оставить на 2—3 часа в эмалированной кастрюле с толстым дном. Когда из яблок выделится сок, кастрюлю поставить на огонь и нагревать 20 минут. Еще горячие яблоки протереть через сито и снова поставить на небольшой огонь для доваривания, при этом крышку кастрюли закрывать не надо, чтобы лучше испарялась влага. Через 2—3 часа, когда масса будет легко отделяться от ложки, вылить ее на фольгу, смазанную любым маслом, и оставить сохнуть 2—3 дня. Чем толще будет слой массы, тем выше будет качество рулета. Высохшую массу, тонкую и эластичную, снять с фольги, пересыпать сахарным песком и свернуть в рулет. Готовый рулет порезать кусочками и уложить в коробки. Хранить рулет при комнатной температуре можно в течение многих лет — свои качества рулет не теряет.

На 1 кг яблок — 300 г сахара.

ЯБЛОКИ В САХАРЕ

Отобрать зрелые, здоровые плоды кисло-сладких яблок, промыть, очистить от кожицы (если плоды нежные, то чистить не надо), нарезать ломтиками толщиной до 2 см, вырезая сердцевину, уложить в банки, пересыпая сахаром, накрыть жестяными крышками и стерилизовать в кипящей воде пол-литровые банки — 15 минут, литровые — 20—25. После этого банки немедленно закатать крышками.

На пол-литровую банку — 200 г сахара (если плоды кислые, то до 400 г), на литровую — до 400 г.

ЯБЛОКИ БЕЗ САХАРА

Очистить яблоки и, нарезав их дольками, уложить в двухлитровые и литровые банки. Банку поставить на полотенце или полотняную тряпку, до самого верха залить кипящей водой (без сахара) и, прикрыв крышкой, оставить на три минуты, после чего воду слить и снова залить кипятком. Трижды повторив процедуру, закатать банку крышкой.

Обращаем внимание: если банок несколько, надо заниматься каждой в отдельности, не давая воде остыть.

ЯБЛОКИ МАРИНОВАННЫЕ

Это вкусная острая закуска. Зимой ее используют как гарнир к блюдам из дичи, птицы, мяса, овощей. Маринады приготавливают из разных плодов, овощей, грибов.

Плоды и тару готовят, как и для компота. Уложить яблоки в банки, залить маринадной заливкой и прогреть в кипящей воде 5 минут литровые банки и 25—30 минут — трехлитровые, но содержимое не должно закипать. После этого банки закупорить для хранения. Пастеризованные маринады надо сразу же охладить водой, чтобы плоды не были слишком разварены или размягчены.

Для маринадной заливки: для 1 л заливки — 500 г охлажденной кипяченой воды, 200 г сахара, 250 г 9-процентного уксуса, соль по вкусу, по 50 зерен душистого перца, гвоздики, кусочек корицы.

Для кислых плодов сахара берется больше нормы на 120 г, а из жидкости вычитается 120 г.

ЯБЛОКИ МОЧЕНЫЕ

Для мочения годятся сорта кислые и крепкие (только не мягкие и сладкие). Мочить яблоки можно в небольших предварительно пропаренных деревянных бочках или в стеклянных банках емкостью от 3 до десяти л. Дно бочки выстлать свежей, промытой, ошпаренной кипятком и мелко измельченной ржаной соломой. Если соломы нет, можно использовать черносмородиновые или вишневые листья. Здоровые плоды с чистой кожицей, тщательно вымытые, выложить рядами, перекладывая их соломой или листьями. Закрыть все листьями и залить рассолом. Залитые рассолом яблоки поставить на 8—10 дней для брожения (температура 22—25 °С).

Как только пена спадет и перестанут подниматься пузырьки, банки долить рассолом и закатать. Бочки (или банки) можно закрыть смоченным в водке или спирте целлофаном так, чтобы он плотно приклеился к краям, и завязать бечевкой. Хранят моченые яблоки в защищенном от прямых солнечных лучей месте при температуре не выше 15°С и не ниже — 6°С.

Для рассола: на 10 л воды — 300 г сахарного песка, 150 г соли и солодовое сусло. Сусло готовить так: 100 г солода размешать в 1 л воды, поставить на огонь и довести до кипения. Выдержать сутки, процедить и влить в рассол.

Если нет солода, можно взять 100 г ржаной муки или сухого кваса.

Часть сахарного песка при желании можно заменить медом из расчета 120 г меда вместо 100 г сахара.

ШИНКОВАННЫЕ ЯБЛОКИ В СОБСТВЕННОМ СОКУ

Кислые лесные и опавшие яблоки натереть на терке с крупными отверстиями, сразу смешать с сахаром, выложить в пол-литровые банки, прикрыть их прокипяченными крышками и поставить стерилизовать. При нагревании сахар в банках растворяется и количество массы уменьшается, поэтому яблоки нужно доложить до «плечиков».

Стерилизовать банки при слабом кипении в течение 20 минут, после чего закупорить их и оставить в той же воде, пока она не остынет. Шинкованные яблоки подавать к пудингам, творожным запеканкам, оладьям и блинам.

На 1 кг яблок — 100 г сахара.

ПЮРЕ ИЗ ЯБЛОК

Хорошо промытые, разрезанные на половинки или четвертинки яблоки без сердцевин и плодоножек положить в кастрюлю, на дно которой налито немного воды, медленно кипятить на пару под крышкой, пока они не станут мягкими, потом протереть сквозь сито и снова довести до кипения. Готовое пюре перелить в хорошо промытые и прокипяченные бутылки (налить до половины горлышка) и 15—20 минут кипятить в кастрюле с водой на накрест положенных дощечках. Вынуть их из воды, просмолить горлышки бутылок, предварительно протертые досуха бумажной салфеткой, накрыть кружком крепкой ткани, прокипяченной, проглаженной утюгом и смоченной спиртом, плотно приклеить, перевязать бечевкой и залить смолкой весь кружок и края горлышка. Из пюре готовят кисели и соусы к сладким, мясным и постным кушаньям.

При варке на 1 кг пюре можно добавить 150—200 г сахара.

ПЮРЕ ЯБЛОЧНО-ТЫКВЕННОЕ

Кислые яблоки, нарезанные дольками, и тыкву, нарезанную кусочками, варить на пару в кастрюле-пароварке или соковарке в течение 10—15 минут до мягкости. В горячем виде протереть через дуршлаг или сито, добавить цедру или сахар по вкусу. Пюре прогреть при помешивании до 90°С и в горячем виде разложить в пол-литровые банки. Пастеризовать 10—12 минут при температуре 90°С.

1 кг яблок, 1 кг тыквы, 1 ч. ложка лимонной или апельсиновой цедры, сахар по вкусу.

СТРУЖКА ИЗ ЯБЛОК ПО-СЛОВАЦКИ

Яблоки очистить от кожицы и сердцевины и нарезать стружкой на терке. Стружку сразу уложить в банки, уплотнить. Добавить в банку сахар. Стерилизовать в кипящей воде: пол-литровые банки — 20 минут, литровые — 30 минут. Яблочную стружку используют для слоеных пирогов.

На литровую банку стружки можно добавить 50—100 г сахара.

БЫСТРАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ ЯБЛОК

Приготовить сироп из яблочного сока или воды и сахара, опустить в него яблоки, нарезанные дольками, кипятить в течение 1—2 минут, затем шумовкой или ложкой с дырочками достать яблоки из сиропа и уложить их в ошпаренную трехлитровую банку. Пустоты между яблоками залить кипящим сиропом до верхнего края банки, закрыть прокипяченной крышкой и закатать. Яблоки сохранят аромат и хороши не только в пирог, но и сами по себе, с молоком, сливками и сметаной.

На 2,5 кг яблок — 2 л яблочного сока или воды, 500 г сахара.

ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПИРОГОВ ИЗ ЯБЛОК

Сахара понадобится мало, способ приготовления быстрый и простой. Очищенные яблоки нарезать дольками, положить в кастрюлю, засыпать сахаром, поставить на медленный огонь, нагревать примерно до 85°С, непрерывно помешивая, выдержать еще 5 минут и разложить в горячие стерильные банки, наполняя их до самых краев. Банки сразу же закатать и перевернуть вверх дном. Получившаяся масса типа повидла очень хороша для пирогов, блинчиков, оладий, да и просто к чаю.

На 1 кг яблок — в зависимости от сладости плодов 100—200 г сахара.

МАРМЕЛАД ИЗ ЯБЛОК

Сварить яблочное пюре (смотри приготовление выше) с той лишь разницей, что на 1 кг яблок, лучше антоновок, нужно взять большее количество сахара. После этого выпарить пюре, пока оно не загустеет, все время помешивая, чтобы не подгорало. Чтобы проверить готовность мармелада, надо размазать массу тонким слоем по блюдечку и провести ложечкой борозду. Если она не сомкнётся, мармелад готов. Пропаренные и высушенные банки заполнить горячим мармеладом. Когда он остынет, положить на него кружок смоченного спиртом кусочек целлофана или пергаментной бумаги.

На 1 кг яблок — 500—600 г сахара.

МАРМЕЛАД ИЗ ЯБЛОК (В ДУХОВКЕ)

Яблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами, нарезать мелкими кусочками, перемешать с сахарным песком, уложить толстым слоем на противень. Воду не добавлять. Поместить противень в горячую духовку. После закипания температуру в духовке снизить. Чтобы масса не подгорела, периодически перемешивать ее ложкой или лопаткой и варить до тех пор, пока масса не станет эластичной и не будет прилипать к ложке. Обычно для этого требуется после закипания 20 минут.

Уваренную массу уложить на лист фольги или на холодный противень, посыпанный сахарным песком, подсушить ее при комнатной температуре, пересыпать сахарным песком и хранить в обычных картонных коробках из-под конфет в сухом прохладном месте.

На 1 кг яблок — 200 г сахара.

ЯБЛОКИ ВЯЛЕНЫЕ

Яблоки вымыть, удалить сердцевину с семенами, нарезать дольками или кружочками, пересыпать сахаром, перемешать, уложить в эмалированную кастрюлю, накрыть чистой тканью установить гнет и выдержать до вьщеления сока. Образовавшийся сок слить, дольки разложить на противень и поместить в духовку для подвяливания. Духовка должна быть нагрета до 65°С. Провяленные яблочные дольки переложить в сухие стеклянные банки или полотняные мешочки. Хранить их в сухом месте при комнатной температуре. Отделенный яблочный сок можно использовать для приготовления компотов, либо законсервировать, предварительно прокипятив. Кипящим разлить сок в банки и закатать крышками. Вяленые яблоки можно подавать к чаю, использовать как начинку для пирогов или сварить из них компот.

На 1 кг яблочной массы — 100 г сахара.