Скатерть-Самобранка

5 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Творожное печенье с яблоками: низкокалорийное лакомство для всей семьи

Творожное печенье с яблоками получается невероятно вкусным, мягким! Готовим без добавления масла и яиц.

Творожное печенье с яблоками: ингредиенты

Творожное печенье с яблоками

  1. 250 (двести пятьдесят) гр – творога
  2. 250 (двести пятьдесят) гр – муки
  3. 100 (сто) гр – натурального йогурта или кефира
  4. 10 (десять) ч. ложек – сахара
  5. 2 (две) шт – яблок
  6. Пол ч. ложки – соли
  7. Сахарная пудра и корица по вкусу

Рецепт творожного печенья с яблоками:

Творожное печенье с яблоками

  • Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками
  • Муку просейте
  • Творог измельчите при помощи блендера, или же вилкой
  • Добавьте затем кефир или йогурт, просеянную муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким. Раскатайте его в тонкий пласт, вырежьте квадратики. В середину каждого квадратика положите яблоки, посыпьте сахаром и корицей. Защипите края как на рулетике
  • Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него печенье
  • Отправьте их выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут

Перед подачей творожное печенье с яблоками посыпьте сахарной пудрой!

Творожное печенье с яблоками

Изумительный вкус и аромат. А рецепт приготовления проще простого!

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх