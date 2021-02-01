Творожное печенье с яблоками: низкокалорийное лакомство для всей семьи

Творожное печенье с яблоками получается невероятно вкусным, мягким! Готовим без добавления масла и яиц.
Творожное печенье с яблоками: ингредиенты
- 250 (двести пятьдесят) гр – творога
- 250 (двести пятьдесят) гр – муки
- 100 (сто) гр – натурального йогурта или кефира
- 10 (десять) ч. ложек – сахара
- 2 (две) шт – яблок
- Пол ч. ложки – соли
- Сахарная пудра и корица по вкусу
Рецепт творожного печенья с яблоками:
- Яблоки очистите от кожуры и нарежьте тонкими дольками
- Муку просейте
- Творог измельчите при помощи блендера, или же вилкой
- Добавьте затем кефир или йогурт, просеянную муку и замесите тесто. Оно должно быть мягким. Раскатайте его в тонкий пласт, вырежьте квадратики. В середину каждого квадратика положите яблоки, посыпьте сахаром и корицей. Защипите края как на рулетике
- Противень застелите пергаментной бумагой и выложите на него печенье
- Отправьте их выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов на 20 минут
Перед подачей творожное печенье с яблоками посыпьте сахарной пудрой!
Изумительный вкус и аромат. А рецепт приготовления проще простого!
Свежие комментарии