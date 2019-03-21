Очень легкий, диетический пирог из овсянки без муки и сахара. Это стоит приготовить.

Сегодня мы приготовим пирог, который можно считать совершенством низкокалорийной выпечки, так как для его приготовления мы не будем использовать сахар.

Если вам надоела овсянка, и вы не знаете, что же из нее еще приготовить, мы подготовили необычный рецепт.

Необходимые ингредиенты:

Овсянка – 200 грамм

Творог низкой жирности – 200 грамм

Яйцо – 1 штука

Кефир 2,5 % – 250мл.

Чернослив – 50 грамм

Изюм – 50 грамм

Курага – 50 грамм

Сода – 0,5 чайной ложки

Уксус 9% – 1 столовая ложка

Приготовление:

1. Все сухофрукты необходимо промыть и нарезать кубиками.

2. Возьмите емкость, в которой мы будем с вами готовить тесто для пирога: в нее выкладываем овсянку, заливаем ее кефиром, разминаем творог при помощи вилки и добавляем в емкость. Также туда отправляем одно яйцо, в кружке нам необходимо погасить соду уксусом и отправить все в емкость. Все перемешиваем и оставляем на 20 минут, чтобы овсянка набухла.

3. Через 20 минут необходимо попробовать овсянку, если она мягкая в емкость добавляем нарзанные кусочками сухофрукты.

4. Дно формы необходимо застелить пергаментом, также пергамент выкладываем на бока формы, чтобы он хорошо держался, возьмите немного нашего теста и соедините две стороны пергамента.

поверхности формы она была одинаковой.

6. Духовку разогреваем на 180 градусов и отправляем наш пирог на полчаса.

7. Готовый пирог оставляем на ночь до полного остывания.

8. Этот пирог отлично достается из формы, главная тонкость в его приготовлении – ему необходимо дать больше времени, чтобы он остыл. Тогда он будет еще вкуснее, сверху на пироге получается очень ароматная корочка которая напоминает глазурь. Овсянки в тесте не слышно, если вы любите орехи их также можно добавить.

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