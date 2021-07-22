Постные вареники с картошкой: и солеными огурцами

Постные вареники с картошкой! Вы соблюдаете пост и не знаете, как разнообразить свое меню? Предлагаем вам приготовить постные вареники с различными начинками (картошкой с солеными огурцами, картофеля с грибами). Можно попробовать также и другие начинки на ваше усмотрение. Тесто этих вареников готовится без яиц и не разваривается.

Постные вареники с картошкой: ингредиенты

Постные вареники с картошкой

  • один стакан воды
  • половина чайной ложки соли
  • черный перец – по вкусу
  • четыреста грамм муки

Постные вареники с картошкой: приготовление

  • Наливаем теплой, около в 40°С, воды, добавим половину чайной ложки соли, растительное масло.
  • Муку заранее просеиваем через сито, небольшими порциями добавляем в воду.
  • Размешиваем тесто сначала ложкой, а затем — руками. Должно получится довольно-таки плотное тесто, которое не должно липнуть к рукам.
  • Завернем готовое тесто в пищевой пакет. Оставляем где-то на полчаса.
  • По истечении времени выкладываем тесто на рабочую поверхность, предварительно слегка припыленную мукой. Замешиваем тесто буквально пару минут. Затем тесто делим пополам.
  • Берем одну половину и раскатываем в круг, толщиной в три миллиметра. Периодично подсыпаем муку, для того, чтобы тесто легче раскатывалось.
  • При помощи тонкого стакана вырезаем из этого пласта кружочки.
    Лишнее тесто убираем, чтобы раскатать со второй частью.
  • На кружочки теста выкладываем начинку (картошку с солеными огурцами, картофель с грибами), складываем кружочки пополам и защемляем свободные края. (Приготовленное таким образом тесто с начинкой можно заморозить).
  • В кастрюле кипятим воду, добавляем соль. В кипящую воду опускаем по одному вареники. Лучше закладывать в три приема.
  • На сильном огне доводим до кипения, затем огонь снижаем до минимума, чтобы вода несильно выкипала.
  • Готовые вареники, аккуратно периодически перемешивая, варим около пяти минут.

Постные вареники с картошкой

  • При помощи шумовки извлекаем вареники из кастрюли и смазываем оставшимся жареным луком с растительным маслом.
  • Вареники выкладываем в глубокое блюдо и подаем к столу.

По этому рецепту вареники получаются очень вкусными и обязательно понравятся вам и вашим близким.

Постные вареники с картошкой: готовы

Приятного аппетита!

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