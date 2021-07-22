Постные вареники с картошкой: и солеными огурцами

Постные вареники с картошкой! Вы соблюдаете пост и не знаете, как разнообразить свое меню? Предлагаем вам приготовить постные вареники с различными начинками (картошкой с солеными огурцами, картофеля с грибами). Можно попробовать также и другие начинки на ваше усмотрение. Тесто этих вареников готовится без яиц и не разваривается.
Постные вареники с картошкой: ингредиенты
- один стакан воды
- половина чайной ложки соли
- черный перец – по вкусу
- четыреста грамм муки
Постные вареники с картошкой: приготовление
- Наливаем теплой, около в 40°С, воды, добавим половину чайной ложки соли, растительное масло.
- Муку заранее просеиваем через сито, небольшими порциями добавляем в воду.
- Размешиваем тесто сначала ложкой, а затем — руками. Должно получится довольно-таки плотное тесто, которое не должно липнуть к рукам.
- Завернем готовое тесто в пищевой пакет. Оставляем где-то на полчаса.
- По истечении времени выкладываем тесто на рабочую поверхность, предварительно слегка припыленную мукой. Замешиваем тесто буквально пару минут. Затем тесто делим пополам.
- Берем одну половину и раскатываем в круг, толщиной в три миллиметра. Периодично подсыпаем муку, для того, чтобы тесто легче раскатывалось.
- При помощи тонкого стакана вырезаем из этого пласта кружочки. Лишнее тесто убираем, чтобы раскатать со второй частью.
- На кружочки теста выкладываем начинку (картошку с солеными огурцами, картофель с грибами), складываем кружочки пополам и защемляем свободные края. (Приготовленное таким образом тесто с начинкой можно заморозить).
- В кастрюле кипятим воду, добавляем соль. В кипящую воду опускаем по одному вареники. Лучше закладывать в три приема.
- На сильном огне доводим до кипения, затем огонь снижаем до минимума, чтобы вода несильно выкипала.
- Готовые вареники, аккуратно периодически перемешивая, варим около пяти минут.
- При помощи шумовки извлекаем вареники из кастрюли и смазываем оставшимся жареным луком с растительным маслом.
- Вареники выкладываем в глубокое блюдо и подаем к столу.
По этому рецепту вареники получаются очень вкусными и обязательно понравятся вам и вашим близким.
Постные вареники с картошкой: готовы
Приятного аппетита!
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