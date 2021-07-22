Постные вареники с картошкой: и солеными огурцами

Постные вареники с картошкой! Вы соблюдаете пост и не знаете, как разнообразить свое меню? Предлагаем вам приготовить постные вареники с различными начинками (картошкой с солеными огурцами, картофеля с грибами). Можно попробовать также и другие начинки на ваше усмотрение. Тесто этих вареников готовится без яиц и не разваривается.

Постные вареники с картошкой: ингредиенты

один стакан воды

половина чайной ложки соли

черный перец – по вкусу

четыреста грамм муки

Постные вареники с картошкой: приготовление

Наливаем теплой, около в 40°С, воды, добавим половину чайной ложки соли, растительное масло.

Муку заранее просеиваем через сито, небольшими порциями добавляем в воду.

Размешиваем тесто сначала ложкой, а затем — руками. Должно получится довольно-таки плотное тесто, которое не должно липнуть к рукам.

Завернем готовое тесто в пищевой пакет. Оставляем где-то на полчаса.

По истечении времени выкладываем тесто на рабочую поверхность, предварительно слегка припыленную мукой. Замешиваем тесто буквально пару минут. Затем тесто делим пополам.

Берем одну половину и раскатываем в круг, толщиной в три миллиметра. Периодично подсыпаем муку, для того, чтобы тесто легче раскатывалось.

При помощи тонкого стакана вырезаем из этого пласта кружочки. Лишнее тесто убираем, чтобы раскатать со второй частью.

Лишнее тесто убираем, чтобы раскатать со второй частью. На кружочки теста выкладываем начинку (картошку с солеными огурцами, картофель с грибами) , складываем кружочки пополам и защемляем свободные края. (Приготовленное таким образом тесто с начинкой можно заморозить).

, складываем кружочки пополам и защемляем свободные края. (Приготовленное таким образом тесто с начинкой можно заморозить). В кастрюле кипятим воду, добавляем соль. В кипящую воду опускаем по одному вареники. Лучше закладывать в три приема.

На сильном огне доводим до кипения, затем огонь снижаем до минимума, чтобы вода несильно выкипала.

Готовые вареники, аккуратно периодически перемешивая, варим около пяти минут.

При помощи шумовки извлекаем вареники из кастрюли и смазываем оставшимся жареным луком с растительным маслом.

Вареники выкладываем в глубокое блюдо и подаем к столу.

По этому рецепту вареники получаются очень вкусными и обязательно понравятся вам и вашим близким.

Постные вареники с картошкой: готовы

Приятного аппетита!