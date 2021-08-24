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Ветчина из куриных желудков. Отлично подходит для бутербродов на завтрак или перекус

Ветчина из куриных желудков очень просто готовится и получается ничем не хуже покупной.

Ветчина из куриных желудков:

Ветчина из куриных желудков

  1. Куриные желудки — 1500 гр. (один килограмм пятьсот грамм)
  2. Тёплый бульон — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
  3. Вода — 2 л. (два литра)
  4. Желатин — 10 гр. (десять грамм)
  5. Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
  6. Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  7. Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  8. Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
  9. Чеснок — 3 з. (три зубчика)
  10. Чёрный перец молотый и горошком
  11. Лавровый лист — 1 шт. (одна штука)

Рецепт приготовления:

Ветчина из куриных желудков. Отлично подходит для бутербродов на завтрак или перекус 3

  • Тщательно очистите желудки и выложите в кастрюлю. Залейте водой и влейте уксус. Оставьте в таком виде на 20 минут. Затем снова промойте и выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. После того, как вода закипит, добавьте лавровый лист, чёрный перец горошком и соль. Варите 60-80 минут, затем переложите в тарелку и остудите.
  • В тёплый бульон добавьте желатин и оставьте набухать.
  • К желудкам добавьте чёрный перец, кориандр, паприку и измельчённый чеснок.
  • Желатин растопите и залейте им желудки.
  • Возьмите форму для запекания и выстелите плёнкой, выложите туда желудки, сверху накройте плёнкой, положите досточку и гнёт.
  • Заготовку поставьте в холодильник на всю ночь.
  • Готовую ветчину достаньте из холодильника, освободите от плёнки, нарежьте кусочками и можете подавать к столу.

Ветчина из куриных желудков — отличный завтрак или перекус.

Ветчина из куриных желудков. Отлично подходит для бутербродов на завтрак или перекус 4

Приятного аппетита!

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