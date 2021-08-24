Ветчина из куриных желудков. Отлично подходит для бутербродов на завтрак или перекус

Ветчина из куриных желудков очень просто готовится и получается ничем не хуже покупной.
Ветчина из куриных желудков:
- Куриные желудки — 1500 гр. (один килограмм пятьсот грамм)
- Тёплый бульон — 120 мл. (сто двадцать миллилитров)
- Вода — 2 л. (два литра)
- Желатин — 10 гр. (десять грамм)
- Уксус — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Соль — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Паприка — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Кориандр — 1 ч. л (одна чайная ложка)
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
- Чёрный перец молотый и горошком
- Лавровый лист — 1 шт. (одна штука)
Рецепт приготовления:
- Тщательно очистите желудки и выложите в кастрюлю. Залейте водой и влейте уксус. Оставьте в таком виде на 20 минут. Затем снова промойте и выложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. После того, как вода закипит, добавьте лавровый лист, чёрный перец горошком и соль. Варите 60-80 минут, затем переложите в тарелку и остудите.
- В тёплый бульон добавьте желатин и оставьте набухать.
- К желудкам добавьте чёрный перец, кориандр, паприку и измельчённый чеснок.
- Желатин растопите и залейте им желудки.
- Возьмите форму для запекания и выстелите плёнкой, выложите туда желудки, сверху накройте плёнкой, положите досточку и гнёт.
- Заготовку поставьте в холодильник на всю ночь.
- Готовую ветчину достаньте из холодильника, освободите от плёнки, нарежьте кусочками и можете подавать к столу.
Ветчина из куриных желудков — отличный завтрак или перекус.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии