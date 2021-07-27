Творожная запеканка с сезонными ягодами. Вкусное блюдо на перекус или к завтраку

Творожная запеканка с сезонными ягодами получается очень нежной и тает буквально во рту.
Творожная запеканка с сезонными ягодами: ингредиенты
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Абрикосы – 300 г. (триста грамм)
- Манная крупа – 3 ст. л. (три столовых ложки)
- Творог – 600 г. (шестьсот грамм)
- Сахар – 100 г. (сто грамм)
- Ванильный сахар – 10 г. (десять грамм)
- Перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Способ приготовления:
- Положите в чашку творог, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и перемешайте до однородной массы блендером или перетрите через сито. Добавьте манную крупу и перемешайте.
- Освободите абрикосы от косточек и нарежьте кусочками. Добавьте к творожной массе и перемешайте аккуратно лопаткой.
- Смажьте сливочным маслом форму для выпечки, присыпьте мукой и положите приготовленную массу.
- Смажьте сверху сметаной и отправьте в духовку. Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
- Подайте к столу готовую запеканку.
Творожная запеканка с сезонными ягодами — вкусное блюдо на перекус или завтрак.
Приятного аппетита!
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