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Творожная запеканка с сезонными ягодами. Вкусное блюдо на перекус или к завтраку

Творожная запеканка с сезонными ягодами получается очень нежной и тает буквально во рту.

Творожная запеканка с сезонными ягодами: ингредиенты

Творожная запеканка с сезонными ягодами

  1. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  2. Сметана – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  3. Абрикосы – 300 г. (триста грамм)
  4. Манная крупа – 3 ст. л. (три столовых ложки)
  5. Творог – 600 г. (шестьсот грамм)
  6. Сахар – 100 г. (сто грамм)
  7. Ванильный сахар – 10 г. (десять грамм)
  8. Перец – по вкусу
  9. Соль – по вкусу

Способ приготовления:

  • Положите в чашку творог, добавьте яйца, сахар, ванильный сахар, соль и перемешайте до однородной массы блендером или перетрите через сито. Добавьте манную крупу и перемешайте.
  • Освободите абрикосы от косточек и нарежьте кусочками. Добавьте к творожной массе и перемешайте аккуратно лопаткой.
  • Смажьте сливочным маслом форму для выпечки, присыпьте мукой и положите приготовленную массу.
  • Смажьте сверху сметаной и отправьте в духовку. Выпекайте 35-40 минут при температуре 180 градусов.
  • Подайте к столу готовую запеканку.

Творожная запеканка с сезонными ягодами — вкусное блюдо на перекус или завтрак.

Творожная запеканка с сезонными ягодами. Вкусное блюдо на перекус или к завтраку 4

Приятного аппетита!

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