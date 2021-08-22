Просто натрите кабачки и добавьте яйца. Готовлю несколько раз в день

Кабачковые блины станут интересным разнообразием в вашем меню. Если ваши дети совершенно не любят кабачки, то это блюдо, они точно будут кушать.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кабачки, 500 г;

яйца, 2 шт;

лук, 1 шт;

соль, перец, зелень;

молоко, 300 мл;

мука, 250 г;

сыр, 150 г;

ветчина по вкусу.

Процесс приготовления

Трем кабачки на крупной терке, отжимаем сок.

Вбиваем в кабачковую массу яйца, перемешиваем.

Лук режем кусочками и измельчаем при помощи блендера, добавляем к кабачкам.

Солим массу и перчим, по вкусу добавляем специи.

Вливаем молоко, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку, вымешиваем массу до однородности.

Сковороду смазываем растительным маслом и жарим большие блины.

Сыр трем на терке, смешиваем с мелко резаным укропом.

На одну сторону блина кладем сыр с укропом, накрываем второй и обжариваем до расплавления сыра.

Как вариант, можно еще добавлять ломтики ветчины и посыпать сыром.

Блины с такой сырной начинкой, да еще с ветчиной, получаются аппетитными и сытными, прекрасная закуска и перекус. Можно делать даже детям в школу или брать с собой на работу.