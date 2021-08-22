Просто натрите кабачки и добавьте яйца. Готовлю несколько раз в день

Кабачковые блины станут интересным разнообразием в вашем меню. Если ваши дети совершенно не любят кабачки, то это блюдо, они точно будут кушать.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кабачки, 500 г;
яйца, 2 шт;
лук, 1 шт;
соль, перец, зелень;
молоко, 300 мл;
мука, 250 г;
сыр, 150 г;
ветчина по вкусу.
Процесс приготовления
Трем кабачки на крупной терке, отжимаем сок.
Вбиваем в кабачковую массу яйца, перемешиваем.
Лук режем кусочками и измельчаем при помощи блендера, добавляем к кабачкам.
Солим массу и перчим, по вкусу добавляем специи.
Вливаем молоко, перемешиваем.
Всыпаем просеянную муку, вымешиваем массу до однородности.
Сковороду смазываем растительным маслом и жарим большие блины.
Сыр трем на терке, смешиваем с мелко резаным укропом.
На одну сторону блина кладем сыр с укропом, накрываем второй и обжариваем до расплавления сыра.
Как вариант, можно еще добавлять ломтики ветчины и посыпать сыром.
Блины с такой сырной начинкой, да еще с ветчиной, получаются аппетитными и сытными, прекрасная закуска и перекус. Можно делать даже детям в школу или брать с собой на работу.
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