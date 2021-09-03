Капаю в сметану лимонный сок и получается творожный сыр. Заготовка творога в домашних условиях

Это один из старых рецептов готовки творога в домашних условиях. Масса получается мягкой, не пересушенной, можно использовать разные добавки, чтобы получить разный сыр.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сметана жирная, 300 г;

йогурт, 150 г;

лимонный сок, 2 ст.л;

соль, чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Сметану лучше брать с самым высоким процентом жирности, в идеале – домашнюю.

Смешиваем сметану с натуральным, без добавок йогуртом и лимонным соком.

Массу выкладываем в марлю и оставляем стекать на ночь в холодильнике.

Вынимаем сыр и смешиваем его с чесноком и зеленью, укладываем в емкость и храним в холодильнике.