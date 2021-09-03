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Капаю в сметану лимонный сок и получается творожный сыр. Заготовка творога в домашних условиях

Это один из старых рецептов готовки творога в домашних условиях. Масса получается мягкой, не пересушенной, можно использовать разные добавки, чтобы получить разный сыр.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сметана жирная, 300 г;
  • йогурт, 150 г;
  • лимонный сок, 2 ст.л;
  • соль, чеснок, зелень.

Процесс приготовления

Сметану лучше брать с самым высоким процентом жирности, в идеале – домашнюю.

Смешиваем сметану с натуральным, без добавок йогуртом и лимонным соком.

Капаю в сметану лимонный сок и получается творожный сыр. Заготовка творога в домашних условиях

Массу выкладываем в марлю и оставляем стекать на ночь в холодильнике.

Капаю в сметану лимонный сок и получается творожный сыр. Заготовка творога в домашних условиях

Вынимаем сыр и смешиваем его с чесноком и зеленью, укладываем в емкость и храним в холодильнике.

Капаю в сметану лимонный сок и получается творожный сыр. Заготовка творога в домашних условиях

В массу можно добавлять самые разные добавки по своему вкусу, специи, ароматные травы, приправы. Вкусно получается с копчеными томатами и перцем, кусочками сухофруктов и грецкими орехами.

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