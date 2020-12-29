Новенький салат «Коррида». Рецепт подсмотрела на корпоративе

Недавно была на корпоративе и на праздничном столе был этот салат. Он мне так понравился, что я не постеснялась посидеть над ним и разобрать на «запчасти». Приготовила его дома и теперь буду готовить на все праздники – моей семье очень понравилось такое сочетание крабовых палочек, плавленого сырка, сухариков и помидор.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- крабовые палочки и кукуруза консервированная по 200 г;
- помидоры, 300 г;
- сырок плавленый, 100 г.
Для приготовления сухариков возьмите батон (4 ломтика), чеснок, растительное масло.
Для приготовления домашнего майонеза нужно:
- масло растительное, 150 мл;
- яйцо, 1 шт;
- соль и сахар по вкусу;
- горчица, 1 ч.л;
- чеснок 2 зубчика;
- лимонный сок, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Батон ржем мелкими кусочками и обжариваем в духовке или на сковороде.
Высыпаем в пакет, добавляем измельченный чеснок и растительное масло, перемешиваем.
Томаты режем на 2 части, убираем мякоть чайной ложкой и режем кубиками.
Крабовые палочки режем кусочками.
Для майонеза смешиваем все продукты и перебиваем до густого соуса при помощи погружного блендера.
Формируем салат в кольце на блюде и над каждым слоем, делаем сеточку майонеза.
Первый слой – помидоры.
Второй слой – крабовые палочки.
Третий слой – кукуруза.
Четвертый слой – тертый на крупной терке сырок.
Сверху высыпаем сухарики, посыпаем укропом и убираем кольцо.
Этот салат сразу подаем к столу чтобы сухарики не размягчились и аппетитно хрустели.
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