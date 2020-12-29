Новенький салат «Коррида». Рецепт подсмотрела на корпоративе

Недавно была на корпоративе и на праздничном столе был этот салат. Он мне так понравился, что я не постеснялась посидеть над ним и разобрать на «запчасти». Приготовила его дома и теперь буду готовить на все праздники – моей семье очень понравилось такое сочетание крабовых палочек, плавленого сырка, сухариков и помидор.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

крабовые палочки и кукуруза консервированная по 200 г;

помидоры, 300 г;

сырок плавленый, 100 г.

Для приготовления сухариков возьмите батон (4 ломтика), чеснок, растительное масло.

Для приготовления домашнего майонеза нужно:

масло растительное, 150 мл;

яйцо, 1 шт;

соль и сахар по вкусу;

горчица, 1 ч.л;

чеснок 2 зубчика;

лимонный сок, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Батон ржем мелкими кусочками и обжариваем в духовке или на сковороде.

Высыпаем в пакет, добавляем измельченный чеснок и растительное масло, перемешиваем.

Томаты режем на 2 части, убираем мякоть чайной ложкой и режем кубиками.

Крабовые палочки режем кусочками.

Для майонеза смешиваем все продукты и перебиваем до густого соуса при помощи погружного блендера.

Формируем салат в кольце на блюде и над каждым слоем, делаем сеточку майонеза.

Первый слой – помидоры.

Второй слой – крабовые палочки.

Третий слой – кукуруза.

Четвертый слой – тертый на крупной терке сырок.

Сверху высыпаем сухарики, посыпаем укропом и убираем кольцо.

Этот салат сразу подаем к столу чтобы сухарики не размягчились и аппетитно хрустели.