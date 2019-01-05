Достойный рецепт — мясные «ёжики» с картошкой под сыром

Ингредиенты:

мясной фарш,

картошка,

отварной рис, (по желанию)

лук,

зелень,

сыр,

яйца,

морковь,

соль, перец

Приготовление:

В фарш добавляем отваренный рис, мелко нарезанный лук, рубленную зелень, можно добавить тертую и обжаренную морковь с луком, сырое яйцо, соль, перец по вкусу.

Формируем из него ёжики — фрикадельки и укладываем на смазанный растительным маслом противень. Картофель нарезаем ломтиками, солим и по желанию смешиваем с майонезом с давленым чесноком, перемешиваем с картофелем.

Распределяем картофель в свободное пространство между ежиками и запекаем в духовке минут 30 — 40. Минут за 5 до готовности, посыпаем блюдо тертым сыром.

Перед подачей посыпаем резанной зеленью.

Приятного аппетита!