Достойный рецепт — мясные «ёжики» с картошкой под сыром

И мясо и гарнир одновременно
Ингредиенты:
мясной фарш,
картошка,
отварной рис, (по желанию)
лук,
зелень,
сыр,
яйца,
морковь,
соль, перец
Приготовление:
В фарш добавляем отваренный рис, мелко нарезанный лук, рубленную зелень, можно добавить тертую и обжаренную морковь с луком, сырое яйцо, соль, перец по вкусу.
Формируем из него ёжики — фрикадельки и укладываем на смазанный растительным маслом противень. Картофель нарезаем ломтиками, солим и по желанию смешиваем с майонезом с давленым чесноком, перемешиваем с картофелем.
Распределяем картофель в свободное пространство между ежиками и запекаем в духовке минут 30 — 40. Минут за 5 до готовности, посыпаем блюдо тертым сыром.
Перед подачей посыпаем резанной зеленью.
Приятного аппетита!
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