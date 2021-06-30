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Булочки с корицей на кефире. Очень вкусная выпечка, которая придётся по душе каждому

Булочки с корицей на кефире получаются пышными, нежными и невероятно вкусными.

Булочки с корицей на кефире: ингредиенты

Булочки с корицей на кефире.

Тесто:

  1. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  2. Кефир — 150 мл. (сто пятьдесят миллилитров)
  3. Сливочное масло — 20 гр. (двадцать грамм)
  4. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  5. Мука —  350 г. (триста пятьдесят грамм)
  6. Сухие дрожжи — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  7. Картофельный крахмал — 1.5 ст. л. (полторы столовых ложки)
  8. Сахарный песок — 3 ст. л. (три столовых ложки)
  9. Соль — щепотка

Начинка:

  1. Молотая корица — 1 ч. л. (одна чайная ложка)
  2. Сахарный песок — 2 ст. л. (две столовых ложки)
  3. Сливочное масло — 20 г. (двадцать грамм)

Способ приготовления:

  • Сухие дрожжи  и сахарный песок отправьте в т6плый кефир. Всё хорошо перемешайте и оставьте в таком виде на 10 минут.
  • По истечении времени должна появиться пышная шапочка.
  • Сливочное масло растопите и полностью остудите его.
  • Яйцо вбейте в опару и добавьте соль, сливочное и растительное масло. Перемешайте хорошо всё до однородности.
  • Частями просейте сюда муку и картофельный крахмал. Тесто замешайте и формируйте из него ком.
  • После переложите в отдельную ёмкость, предварительно смазанную растительным маслом. накройте полотенцем и поставьте в тёплое место на полтора часа.
  • После обомните тесто и делите его на 9 одинаковых кусочков.
  • раскатайте в овал каждый из них и смажьте поверхность растопленным сливочным маслом.
  • Корицу и сахарный песок объедините в отдельной ёмкости. Всё перемешайте и частями выложите на подготовленные лепёшки.
  • После сверните каждую из них в плотный рулетик и сделайте по центру продольный сквозной разрез.
  • Потом продевайте один край рулета через дырочку и выворачивайте. Сделайте так со всеми заготовками.
  • противень возьмите и застелите его бумагой для выпечки. после разместите изделия и накройте полотенцем. Оставьте в таком виде на 15 минут.
  • Немного взбейте яйцо и смажьте им поверхность заготовок.
  • Поставьте на 30 минут в предварительно разогретую до 180 градусов духовку.

Булочки с корицей на кефире — ароматные и невероятно аппетитные.

Булочки с корицей на кефире. Очень вкусная выпечка, которая придётся по душе каждому 2

Пеките на здоровье!

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