Рулет с грецкими орехами: мягкая, рассыпчатая, ароматная выпечка к чаю

Рулет с грецкими орехами получается мягким, рассыпчатым и ароматным. Готовим из простого сдобного теста. Времени и сил уйдет мало!

Рулет с грецкими орехами: ингредиенты

1 (одна) шт – желтка 1 (один) ст – сметаны 180 (сто восемьдесят) гр – сливочного масла 2 (две) шт – яиц Щепотка соли 150 (сто пятьдесят) гр – сахара Пол ч. ложки – разрыхлителя

На начинку

50 (пятьдесят) гр – сахара 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла 150 (сто пятьдесят) гр – грецких орехов

Рулет с грецкими орехами: рецепт

Начнем с теста. Все продукты должны быть комнатной температуры. В посуду положите сметану и размягченное сливочное масло. Туда же сахар, щепотку соли. Перемешайте венчиком. Вбейте два яйца и перемешайте до однородной массы. Просейте муку и разрыхлитель и потихоньку добавляйте в посуду. Месите до густого теста

Месите. Оно должно в итоге получиться гладким и эластичным. Долго не месите, чтобы не стало твердым. Оберните в пакет его и в холодильник на полчаса

Теперь начинка. Орехи просушите на сухой сковороде. Измельчите до крупной крошки. Добавьте к ним размягченное сливочное масло и сахар, щепотку ванилина. Смешайте хорошенько

Тесто раскатайте в пласт. Равномерно разложите начинку. Сверните в рулет и закрепите края

Отправьте выпекаться в духовку разогретую до 180 градусов на полчаса

Рулет с грецкими орехами готов: Видео

На самом деле вы можете добавить в начинку любимых сухофруктов. Получается еще вкуснее.

На здоровье.