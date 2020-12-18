Рулет с грецкими орехами: мягкая, рассыпчатая, ароматная выпечка к чаю

Рулет с грецкими орехами получается мягким, рассыпчатым и ароматным. Готовим из простого сдобного теста. Времени и сил уйдет мало!
Рулет с грецкими орехами: ингредиенты
- 1 (одна) шт – желтка
- 1 (один) ст – сметаны
- 180 (сто восемьдесят) гр – сливочного масла
- 2 (две) шт – яиц
- Щепотка соли
- 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
- Пол ч. ложки – разрыхлителя
На начинку
- 50 (пятьдесят) гр – сахара
- 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
- 150 (сто пятьдесят) гр – грецких орехов
Рулет с грецкими орехами: рецепт
- Начнем с теста. Все продукты должны быть комнатной температуры. В посуду положите сметану и размягченное сливочное масло. Туда же сахар, щепотку соли. Перемешайте венчиком. Вбейте два яйца и перемешайте до однородной массы. Просейте муку и разрыхлитель и потихоньку добавляйте в посуду. Месите до густого теста
- Месите. Оно должно в итоге получиться гладким и эластичным. Долго не месите, чтобы не стало твердым. Оберните в пакет его и в холодильник на полчаса
- Теперь начинка. Орехи просушите на сухой сковороде. Измельчите до крупной крошки. Добавьте к ним размягченное сливочное масло и сахар, щепотку ванилина. Смешайте хорошенько
- Тесто раскатайте в пласт. Равномерно разложите начинку. Сверните в рулет и закрепите края
- Отправьте выпекаться в духовку разогретую до 180 градусов на полчаса
Рулет с грецкими орехами готов: Видео
На самом деле вы можете добавить в начинку любимых сухофруктов. Получается еще вкуснее.На здоровье.
Свежие комментарии