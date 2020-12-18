Скатерть-Самобранка

5 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jelena L17 декабря, 22:23
    КЛАССНОЕ СРЕДСТВО. РАНЬШЕ ТАКОЕ ДЕЛАЛА. СЕЙЧАС В НЕГО ЕЩЕ ДОБАВЛЯЮ СУХУЮ ГОРЧИЦУ И ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЧУТЬ НАШАТЫРЯ. ХРАН...До блеска отмываю...
  • Ирина Новичихина14 декабря, 19:16
    Ну, насмешили! С чего это вдруг лимон с уксусом в реакцию вступят? От одной этой фразы стало понятно, что автор "не в...Жена сама «прокач...
  • Марат Гималутдинов14 декабря, 9:28
    Представьте, как это жевать? Можно просто шишек погрызть.Салат Шишка: слоё...

Рулет с грецкими орехами: мягкая, рассыпчатая, ароматная выпечка к чаю

Рулет с грецкими орехами получается мягким, рассыпчатым и ароматным. Готовим из простого сдобного теста. Времени и сил уйдет мало!

Рулет с грецкими орехами: ингредиенты

Рулет с грецкими орехами

  1. 1 (одна) шт – желтка
  2. 1 (один) ст – сметаны
  3. 180 (сто восемьдесят) гр – сливочного масла
  4. 2 (две) шт – яиц
  5. Щепотка соли
  6. 150 (сто пятьдесят) гр – сахара
  7. Пол ч. ложки – разрыхлителя

На начинку

  1. 50 (пятьдесят) гр – сахара
  2. 50 (пятьдесят) гр – сливочного масла
  3. 150 (сто пятьдесят) гр – грецких орехов

Рулет с грецкими орехами: рецепт

Рулет с грецкими орехами

  • Начнем с теста. Все продукты должны быть комнатной температуры. В посуду положите сметану и размягченное сливочное масло. Туда же сахар, щепотку соли. Перемешайте венчиком. Вбейте два яйца и перемешайте до однородной массы. Просейте муку и разрыхлитель и потихоньку добавляйте в посуду. Месите до густого теста
  • Месите. Оно должно в итоге получиться гладким и эластичным. Долго не месите, чтобы не стало твердым. Оберните в пакет его и в холодильник на полчаса
  • Теперь начинка. Орехи просушите на сухой сковороде. Измельчите до крупной крошки. Добавьте к ним размягченное сливочное масло и сахар, щепотку ванилина. Смешайте хорошенько
  • Тесто раскатайте в пласт. Равномерно разложите начинку. Сверните в рулет и закрепите края
  • Отправьте выпекаться в духовку разогретую до 180 градусов на полчаса

Рулет с грецкими орехами готов: Видео

На самом деле вы можете добавить в начинку любимых сухофруктов. Получается еще вкуснее.

На здоровье.

Рулет с грецкими орехами

Ссылка на первоисточник
ВЫПЕЧКА
Обсудить

Картина дня

наверх