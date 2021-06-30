Торт «Ветка», коллекция советских рецептов. Торты по ГОСТу

Незаслуженно забытый рецепт очень нежного и вкусного торта. Такой десерт в советское время был популярным, его часто продавали в буфетах и ресторанах.
Для приготовления бисквитного коржа вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 5 шт;
- сахар и мука по 150 г;
- соль и ванилин по щепотке.
Для приготовления белково-орехового коржа:
- белки, 3 шт;
- сахар, 100 г;
- орехи, 60 г;
- ванилин;
- мука, 20 г.
Для приготовления крема:
- масло сливочное, 300 г;
- сахар, 270 г;
- желтки, 3 шт;
- молоко, 180 г;
- коньяк, 1 ст.л;
- ванилин.
Для приготовления пропитки:
- сахар, 70 г;
- вода, 80 мл;
- коньяк, 1 ст.л.
Процесс приготовления
Орехи рубим ножом.
Белки смешиваем с ложкой сахара и взбиваем до густой и белой массы.
Остальной сахар смешиваем с орехами и мукой.
Смешиваем белковую массу с ореховой и выкладываем в форму, застеленную пергаментом.
Выпекаем при 130 – 150 градусах около 2 – 2.5 часа.
Для крема смешиваем все продукты, кроме сливочного масла, ставим на огонь и варим густую массу. Огонь небольшой, массу постоянно перемешиваем.
Остужаем крем.
Сливочное масло размягчаем и взбиваем до пышности, затем частями вводим крем и взбиваем массу.
Для сиропа смешиваем все продукты. Коньяк можно заменить другим алкоголем.
Для бисквита смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до густой и пышной, стойкой массы.
Ванилин добавляйте по вкусу.
Муку просеиваем и частями вводим в тесто, не переставая взбивать.
Выпекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.
Остужаем бисквит и разрезаем на 2 части. Обрезки измельчаем блендером до крошки.
Пропитываем каждый корж сиропом.
Собирать торт можете по своему усмотрению: коржи кладите в любом порядке, смазывая обильно кремом.
Бока и верх также смазываем кремом, обсыпаем крошкой.
Сверху из крема можно выдавить при помощи насадок и кондитерского мешка крем в виде веточки с цветами.
Ставим на несколько часов в холодильник для пропитки и стабилизации.
Украсить такой вкусный десерт можете по своему вкусу, многие просто посыпают тертым молочным шоколадом.
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