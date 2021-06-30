Торт «Ветка», коллекция советских рецептов. Торты по ГОСТу

Незаслуженно забытый рецепт очень нежного и вкусного торта. Такой десерт в советское время был популярным, его часто продавали в буфетах и ресторанах.

Для приготовления бисквитного коржа вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 5 шт;

сахар и мука по 150 г;

соль и ванилин по щепотке.

Для приготовления белково-орехового коржа:

белки, 3 шт;

сахар, 100 г;

орехи, 60 г;

ванилин;

мука, 20 г.

Для приготовления крема:

масло сливочное, 300 г;

сахар, 270 г;

желтки, 3 шт;

молоко, 180 г;

коньяк, 1 ст.л;

ванилин.

Для приготовления пропитки:

сахар, 70 г;

вода, 80 мл;

коньяк, 1 ст.л.

Процесс приготовления

Орехи рубим ножом.

Белки смешиваем с ложкой сахара и взбиваем до густой и белой массы.

Остальной сахар смешиваем с орехами и мукой.

Смешиваем белковую массу с ореховой и выкладываем в форму, застеленную пергаментом.

Выпекаем при 130 – 150 градусах около 2 – 2.5 часа.

Для крема смешиваем все продукты, кроме сливочного масла, ставим на огонь и варим густую массу. Огонь небольшой, массу постоянно перемешиваем.

Остужаем крем.

Сливочное масло размягчаем и взбиваем до пышности, затем частями вводим крем и взбиваем массу.

Для сиропа смешиваем все продукты. Коньяк можно заменить другим алкоголем.

Для бисквита смешиваем яйца с сахаром и солью, взбиваем до густой и пышной, стойкой массы.

Ванилин добавляйте по вкусу.

Муку просеиваем и частями вводим в тесто, не переставая взбивать.

Выпекаем при 180 градусах около 20 – 25 минут.

Остужаем бисквит и разрезаем на 2 части. Обрезки измельчаем блендером до крошки.

Пропитываем каждый корж сиропом.

Собирать торт можете по своему усмотрению: коржи кладите в любом порядке, смазывая обильно кремом.

Бока и верх также смазываем кремом, обсыпаем крошкой.

Сверху из крема можно выдавить при помощи насадок и кондитерского мешка крем в виде веточки с цветами.

Ставим на несколько часов в холодильник для пропитки и стабилизации.

Украсить такой вкусный десерт можете по своему вкусу, многие просто посыпают тертым молочным шоколадом.

Подробный видео рецепт: