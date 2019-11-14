Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом

Ингредиенты:

помидоры зеленые 2 шт.

яичные белки 2 шт.

мука 1 ст. л.

сухари панировочные 1 ст. л.

сыр твердый 2 ст. л.

перец черный молотый по вкусу

соль по вкусу

Приготовление:

Нарезайте помидоры толстыми колечками, где-то по 1 см. Подготовьте муку, панировочные сухари смешайте с 1 столовой ложкой натертого сыра, белок взбейте вилкой.

Помидоры промакивайте бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Обваляйте сначала в муке, затем опускайте в белок и в сухари. Отправьте на сковороду с растительным маслом.

Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.

Выкладывайте на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Выложите помидоры на салатные листья, посыпьте оставшимся натертым сыром!

Приятного аппетита!!!