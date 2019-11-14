Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом

Ингредиенты:
помидоры зеленые 2 шт.
яичные белки 2 шт.
мука 1 ст. л.
сухари панировочные 1 ст. л.
сыр твердый 2 ст. л.
перец черный молотый по вкусу
соль по вкусу
Приготовление:
Нарезайте помидоры толстыми колечками, где-то по 1 см. Подготовьте муку, панировочные сухари смешайте с 1 столовой ложкой натертого сыра, белок взбейте вилкой.
Помидоры промакивайте бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Обваляйте сначала в муке, затем опускайте в белок и в сухари. Отправьте на сковороду с растительным маслом.
Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.
Выкладывайте на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
Выложите помидоры на салатные листья, посыпьте оставшимся натертым сыром!
Приятного аппетита!!!
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