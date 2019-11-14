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Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом

Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом

Ингредиенты:
помидоры зеленые 2 шт.
яичные белки 2 шт.
мука 1 ст. л.
сухари панировочные 1 ст. л.
сыр твердый 2 ст. л.
перец черный молотый по вкусу
соль по вкусу

Приготовление:

Нарезайте помидоры толстыми колечками, где-то по 1 см. Подготовьте муку, панировочные сухари смешайте с 1 столовой ложкой натертого сыра, белок взбейте вилкой.

Помидоры промакивайте бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Обваляйте сначала в муке, затем опускайте в белок и в сухари. Отправьте на сковороду с растительным маслом.

Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки.

Выкладывайте на салфетку или бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Выложите помидоры на салатные листья, посыпьте оставшимся натертым сыром!

Приятного аппетита!!!

Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом Настоящее объедение. Такая закуска точно порадует легкостью приготовления и вкусом

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