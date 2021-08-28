Скатерть-Самобранка

5 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...
  • Татьяна Гаранина
    "На одну трехлитровую банку понадобится:.... " Только про чеснок не очень понятно: вероятно - 1-...До весны ничего н...
  • Татьяна Гаранина
    В каждую баночку еще добавляю по чайной ложке уксусной эссенции.До весны ничего н...

Пирог-суфле по рецепту свекрови. Вкусный и нежный десерт, который все любят

Нежное суфле всегда относилось к роскошным десертам, которые все очень любят. Предлагаю рецепт пирога, в котором в качестве начинки, как раз и будет нежное суфле. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

желтки, 2 шт; 

сахар, 60 г; 

масло сливочное, 80 г; 

мука, 220 г; 

разрыхлитель, 1 ч.л. 

Для приготовления начинки необходимо: 

балки, 2 шт; 

соль щепотка; 

сахар, 80 г; 

сметана или натуральный йогурт, 400 г4 

ванилин по вкусу; 

мука, 50 г. 

Процесс приготовления 

Желтки смешиваем с сахаром и перемешиваем венчиком до растоврения последнего. 

Вливаем растопленное сливочное масло и вымешиваем до однородности. 

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и превращаем массу в крошку. 

Белки солим и взбиваем миксером до пышности, затем всыпаем сахар и ванилин, взбиваем до густой и пышной, белой массу. 

Смешиваем белковую массу со сметаной или йогуртом, перемешиваем до однородности. 

Всыпаем муку и аккуратно перемешиваем лопаткой. 

Форму для выпечки застилаем пергаментом, высыпаем часть крошки и трамбуем ее рукой. 

Сверху выкладываем белков-сметанную массу, посыпаем ее сверху крошкой. 

Пирог-суфле по рецепту свекрови. Вкусный и нежный десерт, который все любят

Выпекаем в духовке при 180 градусах около 30 – 40 минут. 

Первые 15 минут пирог остужаем в форме, затем аккуратно вынимаем и остужаем на блюде.

 

Пирог-суфле по рецепту свекрови. Вкусный и нежный десерт, который все любят

Подаем такой роскошный десерт к чаю, детям можно сделать какао. Если любите вкус и аромат шоколада, в суфле можно ввести какао и получается шоколадное лакомство. 

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх