Пирог-суфле по рецепту свекрови. Вкусный и нежный десерт, который все любят

Нежное суфле всегда относилось к роскошным десертам, которые все очень любят. Предлагаю рецепт пирога, в котором в качестве начинки, как раз и будет нежное суфле.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
желтки, 2 шт;
сахар, 60 г;
масло сливочное, 80 г;
мука, 220 г;
разрыхлитель, 1 ч.л.
Для приготовления начинки необходимо:
балки, 2 шт;
соль щепотка;
сахар, 80 г;
сметана или натуральный йогурт, 400 г4
ванилин по вкусу;
мука, 50 г.
Процесс приготовления
Желтки смешиваем с сахаром и перемешиваем венчиком до растоврения последнего.
Вливаем растопленное сливочное масло и вымешиваем до однородности.
Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и превращаем массу в крошку.
Белки солим и взбиваем миксером до пышности, затем всыпаем сахар и ванилин, взбиваем до густой и пышной, белой массу.
Смешиваем белковую массу со сметаной или йогуртом, перемешиваем до однородности.
Всыпаем муку и аккуратно перемешиваем лопаткой.
Форму для выпечки застилаем пергаментом, высыпаем часть крошки и трамбуем ее рукой.
Сверху выкладываем белков-сметанную массу, посыпаем ее сверху крошкой.
Выпекаем в духовке при 180 градусах около 30 – 40 минут.
Первые 15 минут пирог остужаем в форме, затем аккуратно вынимаем и остужаем на блюде.
Подаем такой роскошный десерт к чаю, детям можно сделать какао. Если любите вкус и аромат шоколада, в суфле можно ввести какао и получается шоколадное лакомство.
Свежие комментарии