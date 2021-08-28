Пирог-суфле по рецепту свекрови. Вкусный и нежный десерт, который все любят

Нежное суфле всегда относилось к роскошным десертам, которые все очень любят. Предлагаю рецепт пирога, в котором в качестве начинки, как раз и будет нежное суфле.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

желтки, 2 шт;

сахар, 60 г;

масло сливочное, 80 г;

мука, 220 г;

разрыхлитель, 1 ч.л.

Для приготовления начинки необходимо:

балки, 2 шт;

соль щепотка;

сахар, 80 г;

сметана или натуральный йогурт, 400 г4

ванилин по вкусу;

мука, 50 г.

Процесс приготовления

Желтки смешиваем с сахаром и перемешиваем венчиком до растоврения последнего.

Вливаем растопленное сливочное масло и вымешиваем до однородности.

Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и превращаем массу в крошку.

Белки солим и взбиваем миксером до пышности, затем всыпаем сахар и ванилин, взбиваем до густой и пышной, белой массу.

Смешиваем белковую массу со сметаной или йогуртом, перемешиваем до однородности.

Всыпаем муку и аккуратно перемешиваем лопаткой.

Форму для выпечки застилаем пергаментом, высыпаем часть крошки и трамбуем ее рукой.

Сверху выкладываем белков-сметанную массу, посыпаем ее сверху крошкой.

Выпекаем в духовке при 180 градусах около 30 – 40 минут.

Первые 15 минут пирог остужаем в форме, затем аккуратно вынимаем и остужаем на блюде.