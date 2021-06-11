И торта не надо: за копейки и в два раза вкуснее шарлотки! Ешь его и плачешь от восторга

Воздушный и мягкий, пушистый пирог с абрикосами. Рецепт самый обычный, но десерт получается очень вкусным и ароматным. Абрикосы можно заменить другой начинкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- масло сливочное размягченное, 100 г;
- сахар, 6 ст.л;
- яйца, 2 шт;
- сметана, 250 г;
- соль щепотка;
- мука, 230 г;
- абрикосы, 9 шт;
- разрыхлитель, 15 г.
Процесс приготовления
Растопленное сливочное масло смешиваем с сахаром и перетираем массу до однородности.
Вводим яйца и венчиком перемешиваем.
Добавляем сметану и перемешиваем.
Добавляем соль и просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем тесто.
Форму застилаем пергаментом.
Абрикосы режем на две половинки, косточку убираем.
Выкладываем тесто.
Выкладываем слой абрикос.
Запекаем при температуре 180 градусов в течение 30 – 35 минут.
Вынимаем форму, накрываем салфеткой или легким полотенцем, оставляем остывать.
Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой.
Пирог вынимаем из формы, режем порционными кусочками и подаем к чаю.
Очень ароматный и вкусный пирог, можно дополнить сметанным кремом, абрикосы любят такие сочетания.
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