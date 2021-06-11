И торта не надо: за копейки и в два раза вкуснее шарлотки! Ешь его и плачешь от восторга

Воздушный и мягкий, пушистый пирог с абрикосами. Рецепт самый обычный, но десерт получается очень вкусным и ароматным. Абрикосы можно заменить другой начинкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

масло сливочное размягченное, 100 г;

сахар, 6 ст.л;

яйца, 2 шт;

сметана, 250 г;

соль щепотка;

мука, 230 г;

абрикосы, 9 шт;

разрыхлитель, 15 г.

Процесс приготовления

Растопленное сливочное масло смешиваем с сахаром и перетираем массу до однородности.

Вводим яйца и венчиком перемешиваем.

Добавляем сметану и перемешиваем.

Добавляем соль и просеянную муку с разрыхлителем, перемешиваем тесто.

Форму застилаем пергаментом.

Абрикосы режем на две половинки, косточку убираем.

Выкладываем тесто.

Выкладываем слой абрикос.

Запекаем при температуре 180 градусов в течение 30 – 35 минут.

Вынимаем форму, накрываем салфеткой или легким полотенцем, оставляем остывать.

Остывший пирог посыпаем сахарной пудрой.

Пирог вынимаем из формы, режем порционными кусочками и подаем к чаю.

Очень ароматный и вкусный пирог, можно дополнить сметанным кремом, абрикосы любят такие сочетания.