Блинные роллы с начинкой. Простой, вкусный десерт с нежной начинкой

Блинные роллы с начинкой получаются безумно нежными, благодаря своей творожно-банановой начинке.
Блинные роллы с начинкой: ингредиенты
Тесто:
- Рисовая мука — 1 ст. (один стакан)
- Молоко — 1/2 л. (пол-литра)
- Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Масло сливочное — 40 гр. (сорок грамм)
- Картофельный крахмал — 20 гр. (двадцать грамм)
- Соль, подсолнечное масло
Начинка:
- Банан — 2 шт. (две штуки)
- Сгущёнка — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Творог высокой жирности — 200 гр. (двести грамм)
- Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)
Соус:
- Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Масло сливочное — 35 гр. (тридцать пвть грамм)
Рецепт приготовления:
- В большую миску введите крахмал, муку, сахар и щепотку соли. Вместо рисовой муки можете использовать обычную. Всё вымесите.
- Затем добавьте молоко и перемешайте ещё раз.
- Масло растопите и влейте к молочной смеси.
- Теперь вбейте яйца, тщательно перемешайте, можно при помощи миксера.
- Пожарьте обычные блины.
- Приготовьте начинку: сгущёнку, творог и сметану соедините, перемешайте, можете перебить блендером.
- Намажьте начинкой блины и расположите внахлест. По краю первого блина выложите бананы, нарезанные дольками, заверните ролл, утрамбуйте и нарежьте на куски.
- Соедините размягчённое масло с сахаром, какао, сметаной и поставьте на медленный огонь.
- Прогрейте до тех пор, пока сахар растает и полейте роллы.
- Подавайте к столу в горячем виде, декорированых ягодами или мятой.
Блинные роллы с начинкой — самый нежный и вкусный десерт.
Пеките на здоровье!
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