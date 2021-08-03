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Блинные роллы с начинкой. Простой, вкусный десерт с нежной начинкой

Блинные роллы с начинкой получаются безумно нежными, благодаря своей творожно-банановой начинке.

Блинные роллы с начинкой: ингредиенты

Блинные роллы с начинкой

Тесто:

  1. Рисовая мука — 1 ст. (один стакан)
  2. Молоко — 1/2 л. (пол-литра)
  3. Сахар — 50 гр. (пятьдесят грамм)
  4. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  5. Масло сливочное — 40 гр. (сорок грамм)
  6. Картофельный крахмал — 20 гр. (двадцать грамм)
  7. Соль, подсолнечное масло

Начинка:

  1. Банан — 2 шт. (две штуки)
  2. Сгущёнка — 3 ст. л (три столовые ложки)
  3. Творог высокой жирности — 200 гр. (двести грамм)
  4. Сметана — 3 ст. л (три столовые ложки)

Соус:

  1. Какао — 2 ст. л (две столовые ложки)
  2. Сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  3. Сахар — 2 ст. л (две столовые ложки)
  4. Масло сливочное — 35 гр. (тридцать пвть грамм)

Рецепт приготовления:

  • В большую миску введите крахмал, муку, сахар и щепотку соли. Вместо рисовой муки можете использовать обычную. Всё вымесите.
  • Затем добавьте молоко и перемешайте ещё раз.
  • Масло растопите и влейте к молочной смеси.
  • Теперь вбейте яйца, тщательно перемешайте, можно при помощи миксера.
  • Пожарьте обычные блины.
  • Приготовьте начинку: сгущёнку, творог и сметану соедините, перемешайте, можете перебить блендером.
  • Намажьте начинкой блины и расположите внахлест. По краю первого блина выложите бананы, нарезанные дольками, заверните ролл, утрамбуйте и нарежьте на куски.
  • Соедините размягчённое масло с сахаром, какао, сметаной и поставьте на медленный огонь.
  • Прогрейте до тех пор, пока сахар растает и полейте роллы.
  • Подавайте к столу в горячем виде, декорированых ягодами или мятой.

Блинные роллы с начинкой — самый нежный и вкусный десерт.

Блинные роллы с начинкой. Простой, вкусный десерт с нежной начинкой 2

Пеките на здоровье!

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