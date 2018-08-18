Яблочно-банановый пирог — Роскошная выпечка на любой случай

Ингредиенты:

4 больших зеленых яблока

2 банана

Мука – 1,25 стакана

Сливочное масло – 10 столовых ложек

Сахар – 1 столовая и 2 чайных ложки

Соль – 1/8 чайной ложки

Холодная вода – 3 столовых ложки

1 стручок ванилин

Коричневый сахар – ¼ стакана

Ром – 1/3 стакана

Абрикосовое варенье или конфитюр – ¼ -1/2 стакана (растопленное)

Приготовление:

Взбиваем муку, 7 столовых ложек сливочного масла, соль и 2 чайных ложки сахара до рыхлой крошки. Затем вливаем холодную воду и взбиваем еще 6-8 раз.

Формируем из теста диск. При необходимости добавляем пару ложек муки. Заворачиваем тесто в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на час.

Затем раскатываем тесто и перекладываем в круглую форму для пирога, формируем небольшой бортик. Делаем несколько проколов вилкой в тесте и закрываем основу фольгой (блестящую сторону фольги смазываем сливочным маслом, которая и должна соприкасаться с тестом). Придавливаем фольгу плотно к тесту, чтобы она полностью облегала его.

Выпекаем основу в течение 15 минут. Остужаем.

Для начинки: нарезаем 2,5 яблока на тонкие дольки. Растапливаем 3 столовые ложки сливочного масла в сковороде, бросаем туда семена из стручка ванили и сам стручок, добавляем коричневый сахар и нарезанные яблоки.

Готовим на большом огне, периодически помешивая, пока яблоки не закарамелизуются.

Вливаем ром и готовим до мягкости яблок (около 6 минут). Забрасываем кусочки нарезанных бананов, достаем стручок ванили. Переливаем эту начинку в остывшую основу.

Нарезаем тонок оставшиеся 1,5 яблока и выкладываем поверх начинки, присыпаем столовой ложкой сахара и выпекаем 50 минут.

Готовый пирог растопленным абрикосовым джемом. Полностью остужаем перед подачей.

Приятного аппетита!