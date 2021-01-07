Свинина в духовке: рецепт находка

Свинина в духовке по моему рецепту будет в буквальном смысле слова таять у вас во рту. Запекать будем с аджикой, медом, специями. Мясо получится сочным и нежным.
Свинина в духовке: ингредиенты
- 2 кг – грудинки, шеи или подчеревока
- 2/3 ст. ложки – соли
- 1 (одна) ч. ложка – паприки
- 1 (одна) ч. ложка – кориандра
- 1 (одна) ч. ложка – перца
- 2 (две) ст. ложки – аджики или же острого перца (по вашему вкусу)
- 1 (одна) ч. ложка – мед
Свинина в духовке: рецепт
- Мясо промойте тщательно. По всей поверхности мяса сделайте надрезы примерно в пять мм глубиной
- Посыпьте перцем, паприкой. Посолите и поперчите. Все вотрите и в надрезы
- Оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь
- По истечении времени отправьте свинину запекаться в предварительно разогретую духовку до ста восьмидесяти градусов на сорок минут
- Смешайте аджику, паприку (или кетчуп), мед и перемешать
- Смажьте этой смесью мясо и запекайте еще минут двадцать
Свинина в духовке готова!
Можно подавать в горячем виде и в холодном, в качестве закуски.
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