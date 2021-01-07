Свинина в духовке: рецепт находка

Свинина в духовке по моему рецепту будет в буквальном смысле слова таять у вас во рту. Запекать будем с аджикой, медом, специями. Мясо получится сочным и нежным.

Свинина в духовке: ингредиенты

2 кг – грудинки, шеи или подчеревока 2/3 ст. ложки – соли 1 (одна) ч. ложка – паприки 1 (одна) ч. ложка – кориандра 1 (одна) ч. ложка – перца 2 (две) ст. ложки – аджики или же острого перца (по вашему вкусу) 1 (одна) ч. ложка – мед

Свинина в духовке: рецепт

Мясо промойте тщательно. По всей поверхности мяса сделайте надрезы примерно в пять мм глубиной

Посыпьте перцем, паприкой. Посолите и поперчите. Все вотрите и в надрезы

Оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь

По истечении времени отправьте свинину запекаться в предварительно разогретую духовку до ста восьмидесяти градусов на сорок минут

Смешайте аджику, паприку (или кетчуп), мед и перемешать

Смажьте этой смесью мясо и запекайте еще минут двадцать

Свинина в духовке готова!

Можно подавать в горячем виде и в холодном, в качестве закуски.