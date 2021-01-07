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Свинина в духовке: рецепт находка

Свинина в духовке по моему рецепту будет в буквальном смысле слова таять у вас во рту. Запекать будем с аджикой, медом, специями. Мясо получится сочным и нежным.

Свинина в духовке: ингредиенты

Свинина в духовке

  1. 2 кг – грудинки, шеи или подчеревока
  2. 2/3 ст. ложки – соли
  3. 1 (одна) ч. ложка – паприки
  4. 1 (одна) ч. ложка – кориандра
  5. 1 (одна) ч. ложка – перца
  6. 2 (две) ст. ложки – аджики или же острого перца (по вашему вкусу)
  7. 1 (одна) ч. ложка – мед

Свинина в духовке: рецепт

Свинина в духовке

  • Мясо промойте тщательно. По всей поверхности мяса сделайте надрезы примерно в пять мм глубиной
  • Посыпьте перцем, паприкой. Посолите и поперчите. Все вотрите и в надрезы
  • Оберните пищевой пленкой и отправьте в холодильник на ночь
  • По истечении времени отправьте свинину запекаться в предварительно разогретую духовку до ста восьмидесяти градусов на сорок минут
  • Смешайте аджику, паприку (или кетчуп), мед и перемешать
  • Смажьте этой смесью мясо и запекайте еще минут двадцать

Свинина в духовке готова!

Свинина в духовке

Можно подавать в горячем виде и в холодном, в качестве закуски.

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