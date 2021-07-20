Кабачки кружочками с мясным фаршем. Запеченная в духовку закуска порадует вас и вашу семью

Кабачки кружочками с мясным фаршем очень низкокалорийное и сытное блюдо, которое понравится Вашим родным.

Кабачки кружочками с мясным фаршем: ингредиенты

Кабачки кружочками с мясным фаршем

  1. Большой кабачок – 1 шт. (одна штука)
  2. Сыр – 50-100 г. (пятьдесят-сто грамм)
  3. Куриный или любой мясной фарш – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Майонез – 150-200 г. (сто пятьдесят-двести грамм)
  5. Свежие помидоры – 3-4 шт. (три-четыре штуки)
  6. Чеснок – 2-3 з. (два-три зубчика)

Способ приготовления:

  • Кружочками толщиной 1,5-2 см нарежьте кабачок. Из них вырежете сердцевину с семечками. Застелите противень пергаментной бумагой для запекания и подготовленные кружочки разложите.
  • Мясной начинкой заполните середину кружков, верхний слой должен быть на одном уровне с краями кружочков.
  • На каждый кабачок сверху положите по кружочку помидоров.
  • На тёрке натрите сыр, добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез, перемешайте сё. Наложите ложкой сыро-чесночную смесь на каждый помидор.
  • Противень ставьте на 30 минут в разогретую до 180 градусов духовку.

Кабачки кружочками с мясным фаршем — очень вкусно и сытно.

Кабачки кружочками с мясным фаршем. Запеченная в духовку закуска порадует вас и вашу семью 4

Приятного аппетита!

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