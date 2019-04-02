Творожные кексы с фисташками и грецкими орехами, уже побежала за ингредиентами

220 г пшеничной муки,

115 г сливочного масла комнатной температуры,

150 г сахара,

200 г рикоты (или творога, протёртого через сито),

3 яйца,

1 ч.л. разрыхлителя теста,

1 ч.л. миндальой эссенции,

50 гр фисташек,

50 гр грецких орехов.

Однажды в субботу утром, очень захотелось испечь творожный кекс, но у меня не было никаких ягод или сухофруктов для этого, зато лежали и ждали свой черёд два вида орехов. Поискав что-нибудь интересное насчет кекса и орехов в интернете, ничего такого, как я хотела, не нашлось. А хотелось мне чего-нибудь творожного с орешками. В конечном итоге, я придумала мой собственный рецепт, основанный на рецепте творожного кекса, который я уже готовила, лишь слегка видоизменив его. Плюс, испекла не целый кекс, а много маленьких замечательных кексиков.

Ингредиенты:



1. Нагреваем духовку до 180 градусов. Перемалываем орехи в блендере. Не сильно мелко, чтобы орешки чувствовались в кексе.



2. Сахар взбиваем с маслом. Примерно 5-7 минут.



3. Добавляем творог и снова перемешиваем до однородной массы.



4. Натираем цедру лимона. В Доминикане нет лимонов почему-то, поэтому я всегда и везде использую лайм.



5. Добавляем в творожную массу цедру, сок лимона и миндальную эссенцию.

Хорошо перемешиваем.

6. Добавляем орехи и снова очень хорошо перемешиваем.



7. Затем по одному вмешиваем яйца.



8. Пшеничную муку просеиваем вместе с разрыхлителем теста и всыпаем в общую массу. Хорошо перемешиваем.



9. Смазываем формочки (или форму, если вы решили печь большой кекс) маслом. Наполняем их получившимся тестом. Кексики можно украсить сверху битыми фисташками. Отправляем в духовку на 20-25 минут, зависит от вашей духовки. Если у вас большой кекс, он должен выпекаться примерно 45-60 минут. До золотистой «шапочки».



10. Всё! Кексы готовы! Ждём, пока остынет форма. Из остывшей формы кексики выпадают сами, беспрепятственно.



11. А вот такие они в разрезе. Мягкие, но полные орешков.



12. У меня оставалось тесто, и я использовала так же другие формочки, так тоже очень мило и красиво, а главное вкусно!



13. Эти маленькие чудесные кексы достаточно воздушные и мягкие, несмотря на то, что в них много орехов. Они прекрасно подходят для завтрака с хорошим фруктовым коктейлем. А также, творожно-ореховые кексы будут хорошо сочетаться с чашкой чая или горячего шоколада.



Bon Appetit!

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