Капустный пирог с мясной начинкой. Вкусный ужин без жарки и возни

Капустный пирог с мясной начинкой — без жарки и возни. Вкуснее такого ужина Вы точно не найдёте.

Капустный пирог с мясной начинкой: ингредиенты

Капустный пирог с мясной начинкой

  1. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  2. Капуста — 0,5 качана (пол качана)
  3. Яйца — 2 шт. (две штуки)
  4. Фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
  5. Сухари — 100 гр. (сто грамм)
  6. Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
  7. Соль, перец — по вкусу
  8. Специи

Рецепт приготовления:

  • Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной тёрке и смешайте.
  • В массу добавьте яйца, перец и соль и снова перемешайте.
  • Фарш вместе с панировочными сухарями отправьте  массу и вымесите до однородности.
  • Застелите противень пергаментом и выложите массу ровным слоем.
  • Запекайте около 30 минут при 180 градусах.
  • По желанию можете натереть твёрдый сыр, около 150 грамм и посыпать пирог, затем допечь его в течение 10 минут.

Капустный пирог с мясной начинкой прекрасно сочетается с разными соусами.

Капустный пирог с мясной начинкой. Вкусный ужин без жарки и возни 4

Готовьте на здоровье!

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