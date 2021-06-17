Капустный пирог с мясной начинкой. Вкусный ужин без жарки и возни

Капустный пирог с мясной начинкой — без жарки и возни. Вкуснее такого ужина Вы точно не найдёте.
Капустный пирог с мясной начинкой: ингредиенты
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Капуста — 0,5 качана (пол качана)
- Яйца — 2 шт. (две штуки)
- Фарш — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Сухари — 100 гр. (сто грамм)
- Растительное масло — 1 ст. л (одна столовая ложка)
- Соль, перец — по вкусу
- Специи
Рецепт приготовления:
- Нашинкуйте капусту, морковь натрите на крупной тёрке и смешайте.
- В массу добавьте яйца, перец и соль и снова перемешайте.
- Фарш вместе с панировочными сухарями отправьте массу и вымесите до однородности.
- Застелите противень пергаментом и выложите массу ровным слоем.
- Запекайте около 30 минут при 180 градусах.
- По желанию можете натереть твёрдый сыр, около 150 грамм и посыпать пирог, затем допечь его в течение 10 минут.
Капустный пирог с мясной начинкой прекрасно сочетается с разными соусами.
Готовьте на здоровье!
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