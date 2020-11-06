Новый способ жарить пельмени. Получатся вкусно даже невкусные магазинные

Купить вкусные магазинные пельмени на данный момент — задача не из простых.

Хотя я стараюсь, как можно реже покупать этот полуфабрикат. не всегда есть возможность стряпать пельмени самой.

Так вот, если вы купили пельмени, которые оказались невкусными, еще не все потеряно. Их можно приготовить вкусно.

Для этого их нужно не сварить, а пожарить. Но не совсем привычным способом.

А если у вас пельмени не из магазина, а домашние, то в результате получится почти ресторанное блюдо.

Новый способ жарить пельмени

Итак, сковороду нужно смазать сливочным маслом. Можно, конечно использовать и растительное (без запаха), но благодаря сливочному маслу пельмешки получатся со сливочным вкусом. Потому я всегда использую сливочное масло.

Поставить на плиту. Огонь средней интенсивности.

Затем в один слой (это важно) выложить замороженные пельмени.

Посолить по вкусу и посыпать специями. Я использую сухую аджику и черный перец.

Сначала их нужно поджарить с одной стороны до образования аппетитной корочки, потом с другой стороны.

А затем нужно влить немного кипятка. Вода должна прикрыть пельмешки на 1/3. Не больше.

Накрыть крышкой.

Пельмешки будут готовится минут 5 — 6. Время от времени их нужно перемешивать, чтобы они готовились равномерно.

После того, как они впитают в себя воду, их можно убирать с плиты.

Пельмешки готовы.

Подавать их можно, как порционно, так и на общем блюде.

В качестве соуса идеально подойдут — сметана, кетчуп или майонез.

Благодаря такому рецепту приготовления даже невкусные магазинные пельмени получатся вкусными.

А как Вы жарите пельмени?

Поделитесь своим рецептом в комментариях.

Спасибо и

Приятного аппетита!