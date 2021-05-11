Сырные корзиночки с начинкой. Простая, но очень вкусная закуска с сыром

Сырные корзиночки с начинкой получаются очень вкусными и нежными, благодаря большому количеству сыра.
Сырные корзиночки с начинкой: ингредиенты
- Сыр – 2 л. (два ломтика)
- Тёртый пармезан – 100 г. (сто грамм)
- Тёртый сыр моцарелла – 40 г. (сорок грамм)
- Яйца – 2 шт. (две штуки)
- Измельчённые бекон или ветчина – 30 г. (тридцать грамм)
- Небольшой помидор – 1 шт. (одна штука)
- Хлеб – 2 л. (два ломтика)
- Небольшая красная луковица – ½ шт. (пол штуки)
- Измельчённый сладкий перец – ½ шт. (пол штуки)
- Измельчённая зелень – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
- Немного сливочного масла
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- Ломтики хлеба обжарьте на сливочном масле и сложите их вместе, между ними добавьте 2 ломтика сыра и слой тёртого сыра.
- Хлеб снимите со сковороды и посыпьте сковороду тонким слоем пармезана, чтобы получился крест или круг. Снова положите в центр ломтики хлеба и ждите, пока пармезан не расплавится и слегка не поджарится. Сковорода должна быть не слишком горячей, чтобы сыр не пригорел.
- Свободное место на сковороде используйте для обжарки начинки: бекона, сладкого перца, кусочки лука и помидора.
- Когда пармезан растает, аккуратно поднимите хлеб со сковороды, положите на перевёрнутый стакан и оставьте в таком положении, пока сыр не застынет.
- Продолжайте обжаривать начинку, добавьте зелень и яйца, приправьте всё перцем и солью. Готовые жареные яйца с овощами аккуратно переложите внутрь корзиночки поверх хлеба.
Сырные корзиночки с начинкой: Видео
Это блюдо — просто взрыв вкуса во рту!
Готовьте н здоровье!
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