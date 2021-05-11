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Сырные корзиночки с начинкой. Простая, но очень вкусная закуска с сыром

Сырные корзиночки с начинкой получаются очень вкусными и нежными, благодаря большому количеству сыра.

Сырные корзиночки с начинкой: ингредиенты

Сырные корзиночки с начинкой

  1. Сыр – 2 л. (два ломтика)
  2. Тёртый пармезан – 100 г. (сто грамм)
  3. Тёртый сыр моцарелла – 40 г. (сорок грамм)
  4. Яйца – 2 шт. (две штуки)
  5. Измельчённые бекон или ветчина – 30 г. (тридцать грамм)
  6. Небольшой помидор – 1 шт. (одна штука)
  7. Хлеб – 2 л. (два ломтика)
  8. Небольшая красная луковица – ½ шт. (пол штуки)
  9. Измельчённый сладкий перец – ½ шт. (пол штуки)
  10. Измельчённая зелень – 1 ст. л. (одна столовая ложка)
  11. Немного сливочного масла
  12. Перец
  13. Соль

Сырные корзиночки с начинкой. Простая, но очень вкусная закуска с сыром 3

Способ приготовления:

Сырные корзиночки с начинкой. Простая, но очень вкусная закуска с сыром 4

  • Ломтики хлеба обжарьте на сливочном масле и сложите их вместе, между ними добавьте 2 ломтика сыра и слой тёртого сыра.
  • Хлеб снимите со сковороды и посыпьте сковороду тонким слоем пармезана, чтобы получился крест или круг. Снова положите в центр ломтики хлеба и ждите, пока пармезан не расплавится и слегка не поджарится. Сковорода должна быть не слишком горячей, чтобы сыр не пригорел.
  • Свободное место на сковороде используйте для обжарки начинки: бекона, сладкого перца, кусочки лука и помидора.
  • Когда пармезан растает, аккуратно поднимите хлеб со сковороды, положите на перевёрнутый стакан и оставьте в таком положении, пока сыр не застынет.
  • Продолжайте обжаривать начинку, добавьте зелень и яйца, приправьте всё перцем и солью. Готовые жареные яйца с овощами аккуратно переложите внутрь корзиночки поверх хлеба.

Сырные корзиночки с начинкой: Видео


Это блюдо —  просто взрыв вкуса во рту!

Готовьте н здоровье!

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