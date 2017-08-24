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Ностальгия по прошлому: рецепт вкуснейшей намазки на хлеб родом из 80-х

Какие чувства у вас возникают, когда вы ощущаете, слышите аромат свежего ржаного хлеба? Ну конечно, чувство голода. И?

И тут пригодится легкий простенький, но очень вкусненький рецепт намазки, незаслуженно забытой многими.

Ностальгия по прошлому: рецепт вкуснейшей намазки на хлеб родом из 80-х

Нужны всего 3 ингредиента и свежий хлеб в придачу и через 3 минуты у вас готовы отличные бутерброды. Многие могут сказать, что это «привет из СССР». Да! Ведь именно тогда шпроты появлялись на столе по праздникам. Но уж если они присутствовали на столе, то отменного качества.

Остальные два ингредиента ни раньше, ни сейчас дефицитом не были, но именно они доводят вкус намазки до совершенства. Получается что-то типа легкого рыбного паштета: вкус шпрот дополняется и смягчается сливочным вкусом, а горчица завершает вкусовую композицию еле слышной жгучей ноткой.

Попробуйте! И не пожалеете!

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